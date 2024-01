Togo: 'Faure Gnassingbé est la seule autorité encore légale au Togo'

La Dynamique pour la majorité du peuple (DMP) n'est pas tendre à l'égard du pouvoir. Ses griefs sont nombreux. Elle entend manifester samedi pour réclamer des assises nationales avant la tenue des élections régionales et législatives.

Pour Gérard Adja, secrétaire exécutif de la DMP, seul le président Faure Gnassingbé a encore de la légitimité. L'Assemblée nationale a achevé son terme en décembre dernier et n'a donc plus aucun fondement légal.

Toutefois, il n'est pas hostile à l'augmentation du nombre de députés, votée il y a quelques jours par cette même Assemblée. A condition que le découpage électoral corrige les inégalités.

Republicoftogo.com : Votre mouvement organise une marche ce samedi. Quel est le mot d'ordre ?

Gérard Adja : Le pays est très mal gouverné. Nous voulons manifester pour protester contre une série de faits dont la prorogation illégale du mandat de l'Assemblée nationale, en violation de l'article 52 de la constitution, la poursuite des travaux de la Céni (Commission électorale, ndlr) hors mandat également sans oublier la Cour constitutionnelle dont le fonctionnement ne rassure pas.

Nous demandons au chef de l'Etat, seule autorité encore légale au Togo, d'ouvrir des assises pour que les Togolais puissent s'asseoir et discuter de l'avenir du pays.

Nous entendons aussi réclamer la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés afin de ne pas subir le sort de Mgr Philippe Fanoko Kpodzro, décédé récemment.

Republicoftogo.com : Sur point précis, certains vous accusent de récupération

Gérard Adja : Nous n'avons jamais été contre Mgr Kpodzro, bien au contraire, nous avons toujours respecté ses avis et ses opinions. A un moment donné, il a demandé que son nom ne soit pas porté pour aller aux élections, et donc par respect à sa personne et sa personnalité, nous avons décidé de créer la DMP au lieu de faire la sourde oreille et aller contre sa volonté.

Cela ne veut pas dire que nous sommes contre lui, au contraire nous reconnaissons le travail remarquable qu'il a fait pour le Togo, le sacrifice consenti pour la libération du pays. Malheureusement, le Togo n'a pas pu être libéré avant sa mort. Nous considérons sa mort comme une semence qui doit produire des fruits.

Quant à ceux qui nous taxent de récupération, ils manquent d'arguments, ils racontent n'importe quoi.

Republicoftogo.com : L'Assemblée nationale vient de porter le nombre de députés de 91 à 113 pour la prochaine législature. Un bon choix ?

Gérard Adja : L'Assemblée nationale actuelle est illégitime et illégale car son mandat est expiré depuis décembre dernier.

L'essentiel est que ce vote soit conforme à la volonté du peuple. On acquiesce et on avance !

Mais si voulez mon avis, 113 élus, c'est trop. A moins bien sûr de corriger les inégalités dans la répartition des circonscriptions.

Pour le reste, nous attendons que le découpage proprement dit soit annoncé par décret et ensuite nous aviserons.