Angola: Le pays et les Etats-Unis envisagent de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et les États-Unis d'Amérique ont pris jeudi, à Luanda, l'engagement de continuer à renforcer les liens de coopération politique, diplomatique et économico-commerciale, en vue du bien-être des deux États et des peuples.

Le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, qui s'exprimait lors de la conférence de presse conjointe avec le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a souligné le bon climat dans les relations Angola-USA, fruit de l'engagement de la diplomatie des deux pays.

Répondant aux questions des journalistes, Téte António a déclaré que l'Angola disposait de nombreux espaces pour renforcer la coopération avec les États-Unis d'Amérique et d'autres acteurs internationaux, en raison des nombreux besoins auxquels le pays fait face.

Pour sa part, le secrétaire d'État américain a souligné la volonté de son gouvernement de continuer à promouvoir institutionnellement la stabilité politique, la sécurité, la bonne gouvernance et la protection des droits humains des Angolais, de la région d'Afrique australe et du continent africain.

Antony Blinken a déclaré que l'Angola est et continuera d'être un acteur important et incontournable dans le maintien de la paix et de la stabilité en Afrique, mais surtout dans les régions du Sud et du Centre de l'Afrique, à travers son rôle prépondérant au sein de la SADC, de la CEEAC et de la CIRGL.

La visite d'Antony Blinken en Angola fait partie d'une tournée qu'il effectue dans certains pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Cap-Vert.

Dans les pays qu'il a visités, le chef de la diplomatie nord-américaine a souligné la manière dont les États-Unis investissent dans les infrastructures en Afrique pour stimuler le commerce bilatéral et créer des emplois au niveau national et sur le continent.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a partagé le désir des États-Unis d'aider l'Afrique à être compétitive sur le marché mondial et de montrer comment ce géant a accéléré le partenariat depuis le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique dans des domaines clés, notamment le climat, la sécurité alimentaire et l'hygiène.