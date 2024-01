Afrique: Les services du FMI concluent leur mission de consultation au titre de l'article IV de 2023 à Djibouti

document

Djibouti Ville, Djibouti: Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Joyce Wong, s'est rendue à Djibouti du 14 au 25 janvier. A la fin de la mission, Mme Wong a fait la déclaration suivante :

« Les investissements concertés de Djibouti dans la logistique au cours de la dernière décennie ont apporté efficacité et croissance. Alors que Djibouti est devenu le principal port de transit vers l'Éthiopie, la croissance du PIB a atteint en moyenne plus de 6 pour cent entre 2013 et 2019 et la performance des ports a considérablement augmenté. Toutefois, cette croissance a nécessité un fort endettement, et la dette publique extérieure a atteint 68 pour cent du PIB fin 2022. Par ailleurs, elle n'a pas été accompagnée par une croissance suffisante de l'emploi, et les chocs combinés de la pandémie, du conflit en Éthiopie et de la hausse des prix des matières premières ont montré la nécessité d'avoir un modèle de croissance plus résilient, car les recettes ont diminué et l'espace budgétaire s'est rétréci.

« En 2023 les chocs se sont atténués, et la croissance a rebondi à environ 7 pour cent, soutenue par un trafic portuaire plus fort que prévu - qui avait augmenté de 31 pour cent fin septembre 2023 - et par le secteur de la construction. On estime que le taux d'inflation a baissé à 3.6 pour cent en novembre 2023, en raison d'une baisse des coûts de l'énergie et des services de télécommunication. Les services du FMI prévoient une continuation de la reprise en 2024, quoiqu'à un rythme plus lent, et sous réserve de risques importants liés à la situation dans la mer rouge et en Éthiopie.

« Le contexte régional incertain souligne la nécessité pour Djibouti de renforcer sa résilience en réexaminant son modèle de croissance, créant des marges de manoeuvre budgétaires et en améliorant la gouvernance. À cet égard, les autorités ont progressé dans certaines réformes clés. La création récente du comité de l'endettement public, qui centralise les approbations de toutes les dettes du secteur public, est une étape importante pour renforcer les contrôles sur les emprunts. La conclusion de l'accord préliminaire concernant le reprofilage de la dette avec le principal créancier de Djibouti apporterait un allègement à moyen terme et permettrait aux autorités de mettre en place une stratégie durable et viable pour les finances publiques. La création prévue d'une unité des grands contribuables et la poursuite de la numérisation de l'administration fiscale amélioreraient la collecte des impôts. La prochaine évaluation du GAFI-MOAN et les réformes connexes soutenues par l'assistance technique du FMI renforceraient davantage le cadre de LBC/FT du pays. L'accroissement des ressources de l'Institut National des Statistiques de Djibouti est bienvenu, de même que la réalisation en cours du recensement général de la population.

« A l'avenir, une vision claire à moyen terme de la politique budgétaire, avec l'adhésion de toutes les parties prenantes, et orientée vers les objectifs de croissance et de création d'emplois du gouvernement, assurerait la cohérence et la continuité des politiques tout en soutenant les recettes. À cet égard, il sera essentiel de centraliser le contrôle de la politique fiscale, notamment par la création d'une unité de politique fiscale au sein du ministère du budget ainsi que par l'unification des dispositions fiscales au sein du code général des impôts. L'examen en cours des baux des bases militaires devrait non seulement garantir leur juste valeur aujourd'hui, mais également inclure un mécanisme d'indexation pour protéger les revenus futurs. Alors que l'inflation continue de s'atténuer, il sera important de peser soigneusement les inconvénients du maintien des subventions aux carburants non ciblées dans un pays ayant de profonds besoins de développement.

« Une action concertée assurerait que les entreprises publiques et le fonds souverain puissent jouer un rôle clé pour soutenir une croissance inclusive, compte tenu des ressources budgétaires limitées. Dans ce contexte, la mise en oeuvre du Code de Bonne Gouvernance est critique et requiert de doter le Secrétariat Exécutif du Portefeuille de l'État d'un fort soutien politique et de ressources adéquates. L'application d'exigences de transparence en matière d'information financière pour toutes les entreprises publiques et une politique de dividendes claire, basée sur des paramètres de performance mutuellement convenus, contribuerait à soutenir le budget, tout en garantissant que les entreprises publiques disposent de ressources adéquates pour financier leurs coûts opérationnels et d'investissement. Les services du FMI soutiennent les projets des autorités visant à consolider les entreprises publiques administratives (EPA) et encouragent l'accélération des travaux techniques.

« Les autorités sont conscientes que les principaux obstacles à la création d'emplois comprennent les coûts élevés des télécommunications et de l'énergie, un secteur privé restreint et l'informalité. Ils sont déterminés à réduire les coûts des télécommunications, notamment en poursuivant une libéralisation du secteur des télécommunications déjà engagée. À cet égard, une gouvernance d'entreprise solide et la transparence financière seront essentielles pour attirer l'intérêt privé.

« L'équipe de la mission exprime sa profonde gratitude aux autorités djiboutiennes et aux autres homologues pour leur hospitalité chaleureuse, leur excellente coopération et leurs discussions franches, et se réjouit de poursuivre son engagement étroit. »