Seychelles: Les médias seychellois font le point sur les herbiers marins et la cartographie du carbone

Les professionnels des médias locaux en ont appris davantage sur les derniers développements du projet de cartographie des herbiers marins et du carbone, actuellement dans sa deuxième phase aux Seychelles, lors d'un atelier jeudi.

L'atelier a été organisé par le Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust (SeyCCAT). Des présentations ont été faites sur le plan spatial marin des Seychelles, les écosystèmes de carbone bleu, l'élément de cartographie du carbone - l'aspect des herbiers marins - et une présentation spécifique sur le rôle des médias en faveur des écosystèmes de carbone bleu des herbiers marins.

"Nous espérons qu'une fois que les représentants des médias auront assisté à l'atelier, cela leur permettra de mieux connaître les herbiers marins et de développer une affinité pour le sujet", a déclaré Annick Faure, chef de projet sur les zones humides côtières et le changement climatique de SeyCCAT.

Elle a déclaré : « Nous avons invité nos partenaires médiatiques qui sont là depuis le début du voyage ainsi que ceux qui sont nouveaux sur le sujet à en apprendre davantage sur les processus, nos réalisations et les leçons apprises. »

Mme. Faure a ajouté que "nous souhaitons travailler plus étroitement avec les médias pour leur fournir les informations dont ils ont besoin sur les herbiers marins - ce qui les aidera lorsqu'ils informeront la population".

Le projet de cartographie des herbiers marins et du carbone des Seychelles, qui a coûté environ 1 million de dollars, s'est déroulé en trois phases principales : cartographie des herbiers marins à l'aide de l'imagerie satellite ; collectes de données sur les herbiers marins ; et l'analyse des données sur l'étendue des herbiers marins et les stocks de carbone.

Avant l'exercice, les Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental avec une zone économique exclusive (ZEE) de 1,4 million de kilomètres carrés, disposaient de données très limitées sur leurs herbiers marins.

Maintenant que la deuxième phase du projet touche à sa fin, en mars 2024, SeyCCAT prévoit de fournir plus d'informations sur les techniques de réhabilitation et de restauration des herbiers marins et sur la manière de les conserver afin que les Seychelles puissent atteindre l'engagement de 100 pour cent de 2030.

Les Seychelles se sont engagées lors de la 27e Conférence des Parties (COP27) à Charm el-Cheikh, en Égypte, à passer à une protection à 100 pour cent de toutes ses mangroves et herbiers marins, s'ajoutant à la protection déjà de 32 pour cent de son océan et de 50 pour cent de ses les forêts.