Angola: Les députés approuvent la loi sur la sécurité nationale

Luanda — Le Parlement angolais a approuvé jeudi, dans son ensemble, le projet de loi sur la sécurité nationale, qui définit la nature de la participation, la collaboration du citoyen et le cadre de coopération intersectorielle et internationale.

Le document a été approuvé avec 112 voix pour, aucun contre et 81 abstentions (groupe parlementaire mixte UNITA et PRS-FNLA), au cours de la 3ème séance plénière ordinaire de la 2ème session législative de la Vème Législature.

Lors de la remise du diplôme, devant l'hémicycle, le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Furtado, a expliqué qu'il résulte de l'inadéquation du régime juridique actuel établi par la loi nº 12/02 du 16 Août (Loi de Sécurité Nationale), dont le contenu est en décalage avec celui établi par la Constitution de la République.

Le projet de loi vise à fournir une définition actualisée du concept de sécurité nationale et une nouvelle façon d'organiser et de faire fonctionner les institutions, organes et services dans le cadre du système de sécurité nationale.

Le diplôme cherche à répondre aux défis nationaux et internationaux qui se posent au pays dans le domaine de la sécurité nationale, un concept très transversal qui nécessite une plus grande inclusion citoyenne et une meilleure coordination des institutions.

Le diplôme exige également que les organes et services du système de sécurité nationale garantissent la stabilité et le développement socio-économique durable contre les menaces et les risques.

La proposition clarifie et actualise le concept du système de sécurité nationale, composé des secteurs de la défense nationale, de la garantie de l'ordre et de la préservation de la sécurité de l'État et élargit sa compréhension à trois sujets essentiels, à savoir le citoyen, la société et l'État.

Le projet de loi contient 46 articles, divisés en six chapitres et sept sections.

La plénière de l'Assemblée nationale a également voté le projet de résolution pour la ratification par l'Angola du Protocole sur la pêche de la Communauté de développement de l'Afrique australe.

Le projet de résolution a été approuvé par 176 voix pour, aucun contre et aucune abstention.

Lors du Sommet tenu en août 2001 à Blantyre, au Malawi, les Chefs d'État et de gouvernement ont approuvé le Protocole de pêche de la SADC comme un élément indispensable à la gestion et à l'utilisation durable des ressources alimentaires de la Communauté et au développement de l'aquaculture.

Le document est entré en vigueur en août 2003, après la ratification et le dépôt conséquent des instruments susmentionnés auprès du Secrétariat de la SADC par la majorité des États parties.

L'Angola, bien qu'il soit l'un des membres originaux et qu'il ait signé, est l'un des rares États de la région qui n'a pas encore ratifié cet important document.

Le protocole est l'un des piliers les plus importants de l'architecture économique de la région de la SADC et constitue également l'une des bases de la matérialisation des stratégies de sécurité alimentaire.