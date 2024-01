Afrique: Fin du premier tour de la CAN 2023 - Des tops, des flops, et surtout du spectacle à gogo

analyse

La phase de poules de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations a été clôturée par les empoignades du groupe F qui ont opposé la Tanzanie à la République démocratique du Congo, et le Maroc à la Zambie, mercredi soir à Korhogo et à San-Pedro.

Ces deux matchs totalement verrouillés à cause de l'enjeu se sont soldés par la victoire et la qualification des favoris que sont les Lions de l'Atlas et les Léopards pour le second tour, tout en redonnant un souffle de vie à la Côte d'Ivoire qui profite du revers de la Zambie, conjugué au triste et insipide match vraiment nul entre la Tunisie et l'Afrique du sud, pour revenir miraculeusement dans la course.

Reste à savoir si, après être passés par ce trou de souris pour accéder aux huitièmes de finale, ces pachydermes grièvement blessés pourront encore barrir, surtout quand on sait qu'ils seront mal barrés le 29 janvier prochain à Yamoussokro face aux féroces fauves du Sénégal qui entendent bondir sur cette proie a priori facile et la dévorer avec appétence comme ils l'ont fait de leurs adversaires jusque-là.

Ce serait, en tout cas, la surprise du siècle si les Eléphants arrivaient à sortir encore vivants de ce quitte ou double face aux Lions de la Teranga, et pourraient logiquement subir le sort des Aigles de Carthage qui n'ont pas volé haut dans la savane ivoirienne mercredi dernier face aux Bafana Bafana.

Les Tunisiens ont, en effet, non seulement plié bagage et quitté la compétition le bec entre les ailes, mais ils ont, en sus, bu le calice jusqu'à la lie en terminant derniers de leur groupe dont ils faisaient pourtant partie des favoris.

Toutes les équipes supposément petites ont séduit le public sportif ivoirien et africain

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est la Namibie qui en a profité pour se qualifier pour les huitièmes de finale, malgré son match nul sanctionné par un score de parité terne face au Mali. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette première partie du tournoi a été marquée par des matchs à spectacle, des qualifications inédites pour la suite de la compétition, et des résultats surréalistes qui ont balayé des tablettes des équipes comme le Ghana et l'Algérie considérées, à tort ou à raison, comme faisant partie des meilleures du continent.

Ces fortunes diverses pourraient se justifier par le fait que certaines stars présentes à cette CAN sont arrivées en Côte d'Ivoire consumées par des championnats démentiels en Europe ou en Asie, ou contraintes au forfait en raison des blessures dont elles ont été victimes avant le début du tournoi.

S'il y a eu des flops dont on parle avec verve, on ne peut pas revenir sur l'épilogue de ce tour "aux points" sans évoquer les tops aussi, avec notamment les prestations des équipes comme celles de la Mauritanie, de la Gambie, de la Namibie et de la Guinée Equatoriale, qui nous ont fait vivre des sensations fortes et des surprises agréables.

Les annales de l'histoire du football africain retiendront, par exemple, l'exploit de la Mauritanie face à l'Algérie, alors que les Mourabitounes étaient donnés pour "morts dans le film" de l'entraineur des Fennecs Djamel Belmadi, avant le début du match.

A la surprise générale, les Mauritaniens sont parvenus à briser le plafond de verre en l'emportant par un précieux but à zéro, démontrant ainsi que leur début poussif et pour le moins chaotique face au Burkina et à l'Angola ne signifie nullement qu'ils sont allés en villégiature.

A l'instar de cette flamboyante et audacieuse équipe mauritanienne, c'est toutes les équipes supposément petites qui ont séduit le public sportif ivoirien et africain, bien plus que d'autres comme celles du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la vieillissante Egypte et dans une certaine mesure du Burkina Faso, qui se gargarisent toutes de leur présence régulière à la CAN sans pour autant convaincre cette fois-ci, malgré leur qualification pour la deuxième mi-temps de cette 34e édition.

Le Sénégal en revanche a surclassé ses adversaires et est la seule équipe à n'avoir pas trébuché une seule fois sur les trois matchs de poule. Les Lions de la Teranga ont été sans pitié lors de leurs sorties contre le Cameroun et la Gambie qu'ils ont respectivement atomisés par un score de trois buts à rien, avant de mettre la pédale douce face à la Guinée Conakry en transperçant les filets du gardien Ibrahim Koné, par deux fois seulement.