Congo-Brazzaville: Enseignement - Les états généraux de l'éducation nationale ouverts à Brazzaville

Les assises nationales de l'éducation, de la formation et de la recherche visant à trouver des approches novatrices pour la résolution des multiples problèmes qui minent le système éducatif congolais ont été ouvertes, le 25 janvier, à Brazzaville par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

« Engageons-nous fermement pour la transformation de l'éducation nationale, la formation et la recherche en vue du progrès, d'un avenir meilleur de la jeunesse et du développement durable du Congo » est le thème sur lequel se tiennent les assises nationales de l'éducation, de la formation et de la recherche, du 25 au 29 janvier dans la capitale.

S'adressant à la communauté éducative réunie pour la circonstance, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a insisté sur le fait que les conclusions de ces assises doivent être à la hauteur des attentes. « Vous donnerez vos avis, formulerez des recommandations et des propositions innovantes, pertinentes, opérationnelles tout à la fois financières, humaines, organisationnelles et infrastructurelles pour l'édification d'un système éducatif crédible, équitable et efficace », a-t-il déclaré en soulignant la nécessité de bâtir une école congolaise capable de répondre aux défis du développement durable.

Le système éducatif congolais, du préscolaire à l'enseignement supérieur incluant la recherche scientifique et l'innovation technologique, fait face, en effet, à des défis importants dans le domaine de l'accès et de l'équité ; l'amélioration de la pertinence et de la qualité des apprentissages; l'adéquation de la formation qualifiante aux besoins de l'économie nationale et du marché de l'emploi ; l'amélioration de la qualité du plateau technique et des infrastructures ; le nombre et la qualité des enseignants pour la plupart, bénévoles et sans formation ni initiale ni continue; l'intensification de la violence en milieu scolaire et universitaire ; la mobilisation difficile des financements nationaux et internationaux et l'assainissement de la gouvernance.

Selon le haut-commissaire à l'organisation des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de l'alphabétisation, Hellot Matson Mampouya, l'analyse des rapports des consultations départementales et de la diaspora a permis de dégager quinze thématiques considérées comme autant de défis à relever pour atteindre les objectifs visés par ces états généraux. « Il faut des corrections urgentes en vue de la construction d'un système éducatif, de formation et de recherche de qualité et performante », a-t-il déclaré.

Pour sa part, la représentante de l'Unesco au Congo, Fatoumata Marega, pense que ces assises aboutiront à des politiques innovantes, des actions tangibles à la hauteur des attentes. L'Unesco, selon elle, poursuivra et renforcera son appui au Congo pour l'accompagner dans la mise en oeuvre des résolutions qui seront adoptées à l'issue des assises nationales de l'éducation, de la formation et de la recherche.