Afrique: CAN 2024 - La RDC en huitièmes de finale contre l'Egypte

L'Egypte est l'adversaire de la République démocratique du Congo (RDC) en huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). La RDC a fini avec 3 points, soit trois matches nuls, et donc deuxième du groupe F derrière le Maroc.

Les Léopards de la RDC ont composté, le 24 janvier, à Korogho leur ticket pour les huitièmes de finale de la 34e édition de la CAN, après le résultat nul de zéro but partout contre les Taifa Stars de la Tanzanie, en troisième journée du groupe F. Leur troisième match sans victoire (un but partout contre la Zambie et le Maroc, lors de leurs deux précédentes rencontres).

Contre la Tanzanie, le sélectionneur et manager des Léopards, Sébastien Desabre; a effectué quelques changements dans le onze de départ avec la titularisation, pour la première dans ce tournoi, du défenseur central Dylan Batubinsika, ainsi que des attaquants Silas Katompa et Fiston Mayele Kalala, préférés respectivement à Inonga Baka (blessé), Bongonda et Bakambu. Desabre a donc fait confiance à Lionel Mpasi dans les perches et dans le champ, Gédéon Kalulu, Chancel Mbembe, Dylan Batubinsika, Arthur Masuaku, Charles Pickel (remplacé à la 68e minute par Aaron Tshibola), Samuel Moutoussamy, Gaël Kakuta (remplacé par Omenuke Mfulu à la 87e minute), Yoane Wissa, Fiston Kalala Mayele (remplacé par Cédric Bakambu à la 68e minute) et Silas Katompa (remplacé à la 53e minute par Meschack Elia).

Il n'y a certes pas eu de but, mais les statistiques ont largement été en faveur des Congolais avec neuf tirs dont trois cadrés par rapport aux Tanzaniens qui n'ont jamais cadré en un total de quatre tirs. Les Congolais ont réussi 82 % de leurs passes par rapport au 79 % pour les Taifa Stars, même si la possession de balle a été de 51 % pour les Tanzaniens contre 49 % pour les Congolais. Etincelant tout au long de la partie par sa patte technique et sa vision de jeu, Gaël Kakuta a raflé la palme de l'homme du match. Il y a eu quatre corners pour les Congolais contre un seul pour les Tanzaniens qui n'ont en réalité jamais inquiété le gardien de but Lionel Mpasi des Léopards.

Dans l'autre match du groupe, le Maroc s'est imposé face à la Zambie par un but à zéro, grâce à une réalisation d'Hakim Ziyech. La RDC affrontera donc, le 28 janvier, au stade Laurent-Pokou de San Pedro, sous le coup de 20 h, l'Egypte qui est privée de sa star, Mohamed Salah de Liverpool, en Angleterre, blessé.