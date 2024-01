Congo-Brazzaville: Secteur bancaire - Optimiser les opportunités de la Fintech

Le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, a ouvert, le 25 janvier à Brazzaville, les travaux de la première édition du Sommet africain de la finance, de la banque et de la digitalisation dans la Cémac (AFBDS). Les participants vont tenter de formuler des pistes de solutions en vue de favoriser la transformation digitale des banques et l'inclusion financière.

Le sommet AFBDS se veut un haut lieu de rassemblement des acteurs du secteur bancaire de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale (Cémac), du monde de la Fintech, des institutions règlementaires, des décideurs publics et privés, des bailleurs de fonds, des start-up, des experts et médias. D'après la commissaire de l'événement, Judicaëlle Okemba, l'objectif est de débattre des thématiques liées à l'inclusion financière globalisée et au développement économique et social du continent.

Le thème de cette édition 2024, « La digitalisation du secteur bancaire et financier, un vecteur de croissance et d'intégration dans la Cémac », traduit la problématique de la digitalisation du système bancaire, de l'inclusion financière, y compris le rôle des technologies financières (Fintechs). « La digitalisation et l'inclusion financière sont plus des concepts que des stratégies. Ce sont des impératifs qui nécessitent d'innover, de collaborer et surtout de persévérer. Elles représentent des viviers fondamentaux pour l'éradication de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens », a estimé Judicaëlle Okemba.

En effet, les Fintechs, c'est-à-dire les entreprises de technologies financières proposent, de nos jours, des solutions pour le secteur bancaire. Ces solutions se sont traduites par l'émergence des banques en ligne, la monnaie électronique ou le mobile money avec l'entrée des sociétés de téléphonie dans la fourniture des services bancaires. L'inclusion financière est au coeur des actions de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui participe à son essor à travers les réformes règlementaires, a assuré le directeur national de cette institution, Serge Dino Daniel Ngassakys.

La participation souhaitée des banques dans les Fintechs contribue à la diversification de leurs portefeuilles d'investissements. Certaines Fintechs développent des concepts, explique un expert, qui pourront par la suite faire l'objet d'acquisitions par les banques elles-mêmes afin de diversifier leurs activités. La création en vue d'une monnaie numérique de la Cémac, à en croire Serge Dino Daniel Ngassakys, favorisera l'inclusion financière et va booster le marché financier de la sous-région.

Par ailleurs, la marche pour atteindre l'inclusion financière globalisée est encore longue, a admis le ministre Jean-Baptiste Ondaye. Les conclusions de ces assises sont attendues par les autorités afin d'adapter les politiques publiques aux défis actuels du secteur de la finance. « Les établissements de microfinance du Congo présentent un niveau de digitalisation assez faible alors même qu'ils sont au centre des stratégies d'inclusion financière. Je les encourage à tout mettre en oeuvre afin de promouvoir davantage l'inclusion financière dans ce secteur », a lancé le ministre de l'Économie et des Finances.

Pendant deux jours, les participants vont échanger leurs vues sur des thématiques comme « Fintech et conformité financière » ; « L'innovation technologique » ; « Les défis de l'écosystème bancaire et financier dans la Cémac » ; « L'inclusion financière » ; « La digitalisation des paiements » ; « La sécurisation de la digitalisation financière et bancaire » ; et « Le rôle des femmes dans le développement de la Fintech ».