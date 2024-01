Congo-Brazzaville: Rabby Mawete - « La musique c'est mon métier et non une distraction »

L'artiste musicien Rabby Mawete, donnera le 28 janvier, à Pointe-Noire, un semi concert live en vue d'amener le public congolais en général et pontenegrin en particulier à découvrir son talent. Dans l'interview exclusive qu'il a accordée aux Dépêches du Bassin du Congo, il donne plus d'informations.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Peut-on connaître qui est Rabby Mawete ?

Rabby Mawete (R.M.) : Je suis Rabby Alowa Mopatas alias Rabby Mawete, artiste musicien, chanteur, auteur-compositeur et interprète. J'ai commencé la musique en 2014 à la suite de l'obtention de mon baptême à l'église, avec ce qu'on appelle communément la musique religieuse. Et quelques années plus tard, j'ai pratiqué le rap, l'Afro ndombolo et bien d'autres styles encore.

L.D.B.C. : le 28 janvier, vous allez donner un semi concert live. Vos motivations?

R.M. : Effectivement, je me propose de donner un concert live à cette date. Je suis à la recherche d'un manager, d'un producteur et des mélomanes ou des fans. Dans mon quartier, je suis bien connu. Je prends part à des shows cases ainsi qu'aux concerts d'autres artistes en qualité d'invité. J'aimerais passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire me faire connaître du large public. Raison pour laquelle je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez par l'intermédiaire de cette interview.

L.D.B.C. : Que prévoyez-vous à cet effet ?

R.M. : En dehors de la musique, il y aura de la comédie et du théâtre. Le théâtre sera assuré par la troupe Etshubele et les humoristes invités sont Bébé leader, Tantine Ruth et bien d'autres encore. Le côté musical sera assuré par moi-même, naturellement, accompagné de mon groupe. Pour que la fête soit plus belle, j'ai invité d'autres artistes congolais à l'instar de Loves Kinj, DJ Champwine ainsi que Royaume dance.

L.D.B.C. : Quelles sont les chansons que vous allez interpréter ?

R.M. : Dans ma propre discographie, je compte interpréter au moins cinq chansons, à savoir Tomata, Nzambo oyo, Father Jesus, Jovie Bipumba et Yo ka boye. Il pourrait y avoir d'autres surprises. Je demande aux gens de venir assister au concert pour les découvrir.

L.D.B.C. : Votre dernier mot.

R.M. : Je prie les fans de me faire confiance. Je pratique la musique parce que c'est mon métier. Ce n'est pas de la distraction ni encore moins un passe-temps. Je m'efforce à suivre l'exemple des aînés comme Tidiane Mario, Roga Roga, Gaz Maweté ou encore Fally Ipupa. En fait, la musique c'est toute notre vie.