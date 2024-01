Congo-Brazzaville: Fithedac - Lancement de l'appel à candidatures de la 6e édition

Placé sur le thème « Jeunesse et culture », le Festival international de théâtre, danse et cirque du Congo (Fithedac) va tenir sa sixième édition du 29 avril au 4 mai prochains, à Brazzaville. Un appel à candidatures est lancé, destiné aux artistes et acteurs culturels congolais.

L'appel s'adresse particulièrement aux artistes contemporains de théâtre, aux acrobates, aux danseurs traditionnels et modernes qui, venus des quatre coins de la planète et munis de leurs mots, de leur corps et de leurs fantaisies, vont conter et raconter le monde.

Pour l'occasion, les candidats sont tenus de remplir le formulaire ci-après et d'envoyer aux adresses l'adresse e-mail, le nom du groupe, le nom du spectacle et de la compagnie, le nom du metteur en scène et le nombre de personnes (hommes et femmes), le pays d'origine et la ville de résidence actuelle, une courte vidéo de vos spectacles réalisés ( mettez un lien YouTube ou un lien du site soit un réseau social sur lequel la vidéo se trouve ) y compris le lien du dossier de présentation du spectacle.

Le Fithedac est né de la volonté d'Hugues Serge Limbvani, initiateur du projet. Depuis 2018, il est accompagné par une équipe d'environ vingt personnes dans l'objectif principal de faire vivre l'art au Congo. « Nous voulons faire de la culture un vecteur de paix, de cohésion sociale et de développement économique. Au travers du festival, nous voulons créer un écosystème culturel qui donnera aux artistes la possibilité de vivre de leur art. L'objectif du festival est de démocratiser la culture en offrant à la jeunesse congolaise et aux personnes les plus défavorisées l'opportunité de bénéficier des dernières tendances artistiques en emmenant les spectacles dans les écoles et les quartiers populaires », peut-on lire sur le site fiatop.com. Au programme : des spectacles, des rencontres professionnelles et des formations.