Congo-Brazzaville: Musique - Cinq artistes congolais invités aux Hivernales à Nantes

Les ateliers d'hiver, organisés par l'association française « Longitudes », du 24 au 26 janvier 2024 à Nantes, en France, ont invité cinq artistes musiciens congolais, à savoir Naldso Ng, Chera Bet, tous deux de Brazzaville, et Wilfrid Ragas, SVL Village et Pitoce Mbonda de la diaspora du Congo en France.

Donald Arside Nganga Ntandou ou Naldso Ng de son nom d'artiste est un pianiste/claviériste et chanteur formé au centre de formation artistique Crescendo de Pointe-Noire. Il s'est lancé dans une carrière solo depuis 2010 dans un style afro-jazz, folk, tradi-moderne et afro-beat. Après avoir sorti un album de cinq chansons en 2022 intitulé "Ntsi", il présentera son album aux rencontres hivernales le 26 janvier et sera accompagné par sa chanteuse Chera Bet . Il animera aussi l'atelier piano clavier sur les rythmes et mélodies afro.

Wilfrid Ragas est un auteur, compositeur, interprète. Nantais depuis 2013, sa musique est un mélange de tradi-moderne d'Afrique et d'ailleurs en passant par la rumba, le reggae et même la pop. En 2015, il crée le groupe Zhuwa et est cofondateur du trio Brazza Naoned. Avec un album à son actif, il a participé à plusieurs festivals locaux et internationaux, concerts pour le Diaconat protestant de Nantes, le Marathon de Nantes, le festival de l'amiral...Guitariste, chanteur et bassiste, il animera l'atelier guitare et bass mais aussi l'atelier chant. Il est également secrétaire de l'association Longitudes

SVL Village, artiste musicien, auteur compositeur, danseur, chorégraphe est un show man musicien Nantais avec un album à son actif. Il il a fait ses preuves dans la percussion et la danse africaine avec le groupe Africa tambours. Il a été également dans le groupe Zhuwa Nantes.

Pitoce Mbonda, de son vrai nom Brice Samba, est un percussionniste danseur congolais qui a fait ses preuves avec des groupes comme Les tambours de Brazza, Extra Musica, etc... Il donne des cours de danse et de percussion africaine sur la place de Nantes.

Cette année, l'événement porte sur le thème d'échanges musicaux, rythmes et musiques africaines et présentera diverses épreuves. L'objectif est de partager avec les musiciens et le public nantais la musique africaine.