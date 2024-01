Congo-Brazzaville: Ministère du Contrôle d'Etat - Les directeurs départementaux édifiés sur les fondamentaux de l'administration déconcentrée

Le ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs a ouvert, le 24 janvier, à Brazzaville un atelier de trois jours pour renforcer les capacités de ses directeurs départementaux sur les principes fondamentaux de l'administration déconcentrée.

L'atelier de formation présidé par le ministre de tutelle, Jean Rosaire Ibara, se tient sur le thème « Le directeur départemental et les principes de base de fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat en République du Congo ».

Jusqu'au 26 janvier, les premiers directeurs départementaux du ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs vont apprendre les principes de base qui régissent le fonctionnement de l'administration déconcentrée afin de leur permettre de bien harmoniser le modus operandi dans l'accomplissement de leurs tâches régulières. « L'objectif de cet atelier est de vous transmettre des connaissances afférentes au cadre stratégique du ministère, aux principes fondamentaux de l'administration déconcentrée et d'harmoniser vos modus operandi pour l'accomplissement des missions qui vous seront confiées. Je m'attends à ce que les connaissances que vous allez recevoir puissent booster l'efficacité, l'efficience et la pertinence de vos actions afin que celles-ci s'accomplissent dans le strict respect du cadre légal », a souligné Jean Rosaire Ibara.

S'adressant aux directeurs départementaux, le ministre du Contrôle d'Etat leur a rappelé que « le département est l'entité administrative qui assure le relais de l'action gouvernementale sur une portion du territoire national ». Il constitue, a-t-il renchéri, l'échelon de conception, de programmation, d'harmonisation, de soutien, de coordination et de contrôle des actions et des opérations de développement économique, social et culturel qui s'y réalisent sous le contrôle des services de l'Etat.

« Le département est placé sous l'autorité d'un préfet, nommé en conseil des ministres. Les collectivités locales s'administrent librement par des conseils locaux élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources. La tutelle est le contrôle de l'Etat sur les collectivités locales en vue de la sauvegarde de l 'intérêt général et de la légalité et s'exerce sous forme de contrôle administratif, financier et technique », ont indiqué les experts. Pour leur permettre la meilleure maîtrise du fonctionnement de l'administration déconcentrée, Jean Rosaire Ibara a promis de leur donner les textes régissant la décentralisation au Congo.