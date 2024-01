Burkina Faso: Fonds de soutien patriotique - La « caisse » alimentée à plus de 25 millions F CFA

Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubakar Nacanabo, a reçu des contributions à l'effort de paix d'une valeur de plus de 25 millions F CFA de la société minière SEMAFO Boungou Mining, de la promotion 1978-1982 du lycée Philippe-Zinda-Kaboré et des ressortissants de la province de l'Oudalan, le jeudi 25 janvier 2024, à Ouagadougou.

Les Burkinabè et les amis du Burkina Faso ne cessent de répondre à l'appel à l'effort de paix. Ils alimentent au quotidien le Fonds de soutien patriotique (FSP) mis en place à cet effet. La société minière SEMAFO Boungou Mining, avec un chèque de 19,1 millions F CFA, des ressortissants de la province de l'Oudalan dans la région du Sahel avec 4,5 millions F CFA et la promotion 1978-1982 du lycée Philippe Zinda Kaboré, avec un don de 2 millions F CFA, soit une contribution totale de 25,7 millions F CFA ont traduit leur attachement à la Nation, hier jeudi 25 janvier 2024, à Ouagadougou.

Leurs soutiens financiers ont été reçus par le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubakar Nacanabo, et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié. Selon le directeur général de SEMAFO Boungou Mining, Alli Konseïga, la contribution vient des travailleurs à hauteur de 9,1 millions F CFA et de la mine à 10 millions F CFA du PDG du groupe Lilium mining, Simon Tiemtoré. « Malgré que la société soit en arrêt de travail depuis 175 jours et le personnel en chômage technique, nous avons voulu répondre à l'appel à l'effort de paix du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Cette contribution est une manière de rendre hommage aux FDS », a-t-il confié. Face à la fermeture des centres de santé dans un rayon de 50 km, la mine a ouvert son poste de santé aux populations de la zone et entre 2023 et 2024, 74 bébés y sont nés, a indiqué, M. Konseïga. Tout en remerciant le gouvernement pour le renouvellement du permis d'exploitation de la mine et ses efforts dans la sécurisation de la société, il a plaidé pour davantage d'accompagnements pour la reprise des activités de SEMAFO Boungou Mining.

Le ministre Bassolma a traduit, la solidarité du gouvernement burkinabè à la mine qui a subi les attaques meurtrières des terroristes. Si malgré cette situation, cette société minière et son personnel ont jugé utile de contribuer à l'effort de paix, le ministre Bassolma a dit manquer de mots pour qualifier la noblesse de la portée de leur acte. Pour la doléance de la mine, il a fait savoir qu'elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd.

104 milliards F CFA mobilisés en un an

Pour le représentant des ressortissants de la province de l'Oudalan, Mohamed Ag Ibrahim, cette modeste contribution à l'effort de paix est une sorte d'hommage des FDS et des VDP qui oeuvrent au quotidien pour la reconquête du territoire national. Le représentant de la promotion 1978-1982 du lycée Philippe-Zinda-Kaboré, Moussa Konfé, l'apport financier de leur association vient des contributions individuelles des membres au Burkina et de ceux résidant en Afrique, et hors du continent africain.

Avec les valeurs de solidarité développées au sein de la famille du « noble Zinda », ils ne pouvaient rester indifférents à l'appel de la Nation, a souligné, M. Konfé. Le ministre Nacanbo a exprimé la gratitude du gouvernement burkinabè à l'égard des différents donateurs qui, grâce à leurs efforts conjugués permettent de renforcer les capacités opérationnelles des forces combattantes sur le terrain de la reconquête du territoire national, et qui montrent que les burkinabè ont compris les enjeux du moment.

« La conviction d'une victoire prochaine sur le terrorisme se nourrit non seulement de l'engagement des forces combattantes sur les différents champs de bataille, mais également de la mobilisation et de l'union du peuple burkinabè. L'adhésion à l'appel à la contribution à l'effort de paix du Président de la Transition, traduite par les contributions des Burkinabè de tous âges et de toutes catégories professionnelles au FSP en est une parfaite illustration », a-t-il conclu. Après un an de mise en oeuvre, l'engagement des Burkinabè et leurs amis a permis de mobiliser environ 104 milliards de F CFA au profit du FSP.