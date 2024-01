Congo-Brazzaville: Musique - « Mabe na nga », le nouveau single de Makhalba Malecheck

En diffusion continue sur les plateformes de téléchargement ainsi que sur Trace urbaine et Radio France unternationale, " Mabe na nga", du rappeur congolais Makhalba Malecheck, illustre ce qui semble être la réalité dans l'univers de l'industrie musicale et sa vérité vécue depuis de nombreuses années.

Pertinent dans ses textes avec un style musical propre à lui, Makhalba est aussi connu pour sa grande gueule. Il ne recule devant rien et surmonte les obstacles avec beaucoup d'intelligence. Par ce single "Mabe na nga", autrement dit " Mon mal", le rappeur congolais évoque l'ingratitude des hommes face aux biens faits. « Depuis les années ba boundissa nga », a chanté l'artiste. Ce couplet est une réponse à tous ses détracteurs qui pensent qu'il est à l'origine de leur malheur.

Depuis sa sortie, ce morceau continue de captiver l'attention et recevoir des louanges, non seulement pour ses sonorités bantoues authentiques, mais également pour le contenu du message émis. « "Mabe na nga", c'est une philosophie, c'est la réalité de tout humain et même des animaux, la réalité de la nature. "Mabe na nga", ce n'est pas seulement un titre qui veut dire mon mal, c'est un titre qui montre aujourd'hui à tout un chacun que le monde se focalise beaucoup plus sur le pire, de ce que tu fais et non le bien que tu as apporté. C'est comme je l'ai toujours dit, pour un seul mal, on oublie mille biens. Je fais comprendre aux gens qui vivent la même réalité tous les jours. Je demande par cette chanson que les gens soient vrais avec eux-mêmes et qu'ils voient la réalité en face », a longuement expliqué l'artiste

Makhalba Malecheck cultive le mystère autour de sa voix et s'impose sur la scène du rap, du reggae et RnB. Ses mimiques, ses paroles sont autant d'ingrédients qui font que personne ne lui résiste aujourd'hui. " Mabe na nga" est un succès pour le jeune artiste rappeur congolais qui a réussi à percer le difficile marché du disque national et africain. La chanson allie joie et espoir, rap et rumba, tout en montrant les efforts du jeune rappeur congolais à s'inscrire dans la pure tradition de la chanson. A travers cette belle oeuvre musicale, l'espoir du rap national, autrement appelé « Nzambe na bango », veut aller à la rencontre d'un public plus large, au-delà des frontières congolaises.

De son vrai nom Junior Serge Elion Nkou, Makhalba Malecheck a débuté avec le rap à Casablanca, au Maroc, en 2009. De retour à Brazzaville, en 2010, il intègre le collectif com1 uni. En 2013, il ouvre un studio d'enregistrement "Boost Da Music" avec l'un de ses amis. Ainsi, en 2014, il sort son premier album intitulé "Bible fétiche" qu'il produit et distribue en indépendant. Cette oeuvre lui a valu le prix du meilleur album hip hop en 2014 au Beat street awards au Congo. Par la suite, il sort le single « Rap a pomba ». Ce titre le révèle un peu plus et lui permet de monter sur la scène du Festival panafricain de musique, aux côtés des grands artistes de renom.