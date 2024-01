Sénégal: Couverture maladie universelle - Une cinquantaine de femmes et enfants de Keur Massar enrôlés

Après Pikine et Guédiawaye, le Comité des femmes de la fédération départementale des associations de personnes handicapées de Keur Massar a initié un forum pour enrôler plus de 50 femmes et enfants handicapés dans la Cmu.

Le Comité des femmes de Keur Massar a, à son tour, organisé un forum communautaire pour l'enrôlement de plus de cinquante femmes et enfants handicapées, par les collectivités territoriales et par ricochet, faciliter l'accès gratuit aux soins de santé. » Keur Massar ne doit pas être en reste dans l'enrôlement des femmes dans la Cmu », a déclaré Fatou Diop, chargé de la gestion administrative et financière du Comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (Fsaph).

Financé par le partenaire » International budget partnership » (Ibp), cette réunion rentre dans le cadre du suivi du projet » Inclusion des femmes et des jeunes handicapés « . Cette rencontre de plaidoyer a été l'occasion, selon Sitan Condé, point focal de Ibp dans le projet de revenir sur les bonnes pratiques mais aussi , sur les outils qui permettront aux femmes de s'approprier le projet. Ablaye Ndiaye, le Président de la mutuelle départementale de santé de Keur Massar, a rappelé que la carte d'égalité des chances était sensée permettre à ses détentrices de pouvoir bénéficier de soins gratuits, selon les recommandations de l'organisation mondiale de la santé (OMS), sur la mise en place de la couverture santé universelle (Csu). Toujours selon lui, les pays en voie de développement lui ont préféré la Cmu en 2013, avec un objectif de 75% de couverture.

Le consultant a aussi donné l'assurance qu'au niveau de Keur Massar, toutes les personnes en droit d'être enrôlées le seront car la base de données a été réformée pour plus d'efficience dans la couverture. » Le principe de la sélection adverse encadre l'adhésion, cela veut dire que les cotisations sont destinées aux malades mais aussi, aux non malades, pour la pérennité de la mutuelle « . Poursuivant, le président de la mutuelle de Keur Massar a informé que parmi les nouveautés, il y'a la portabilité qui permet aux malades de se soigner où ils se trouvent.