Sénégal: Direction générale des impôts et des domaines - Le ministre des Finances exprime sa satisfaction au directeur Abdoulaye Diagne

La rentrée fiscale de l'année 2024 de la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) s'est tenue le 25 janvier. A cette occasion, le ministre des Finances et du Budget a salué les actions du patron de la Dgid, Abdoulaye Diagne.

Mamadou Moustapha Ba a déclaré que l'édition 2024 est la première rentrée fiscale qu'il a l'honneur de présider. Elle est aussi la première pour le directeur général Abdoulaye Diagne depuis sa nomination en février 2023.

«À cet effet, je voudrais exprimer ma satisfaction au Directeur général Abdoulaye Diagne, à son Comité de direction ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs pour la parfaite prise en main de cette prestigieuse administration, seulement 10 mois après la mise en place de cette nouvelle équipe. Les résultats obtenus durant l'exercice budgétaire 2023 réconfortent notre choix d'avoir misé sur des valeurs sûres de l'administration fiscale sénégalaise », s'est félicité M. Ba.

Il a souligné que la rentrée fiscale est le prétexte pour la Dgid de lancer officiellement le démarrage d'un nouvel exercice fiscal et foncier. Elle permet également d'évaluer l'action de la Dgid et de l'ajuster aux orientations stratégiques nationales et à l'écosystème socioéconomique international.

Pour 2024, le ministre des Finances a expliqué que l'arrimage aux orientations stratégiques se fera suivant les lignes directrices du Plan d'actions prioritaires n° 3 (Ppa3) du Pse mais aussi de la Stratégie de recettes à moyen terme (Srmt).

«Je voudrais saisir l'occasion pour témoigner toute ma fierté à l'égard du personnel de mon département et particulièrement à celui de la Dgid qui nous fait l'honneur de nous recevoir ce matin. Votre engagement quotidien, votre abnégation et vos sacrifices sont les gages de la capacité de l'Etat et des collectivités territoriales à autofinancer leur développement à travers une fiscalité stable et efficace ainsi qu'une bonne administration des ressources foncières. Vos efforts conjugués sont visibles à travers les performances continues de la Dgid », a confié Mamadou Moustapha Ba. Il a noté la régularité des séances de la Commission de contrôle des opérations domaniales (Ccod).