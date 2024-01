Egypte: La réplique de Salah suite aux critiques sur son engagement

Mohamed Salah a publié un message via les réseaux sociaux, après des critiques sur son engagement envers l'équipe nationale de l'Égypte.

Après sa blessure contre le Ghana à la CAN 2023, Salah vient de donner de nouvelles informations sur son rétablissement. « Hier, j'ai commencé le programme de traitement et de rééducation et je ferai tout mon possible pour être prêt le plus rapidement possible et revenir en équipe nationale comme cela a été convenu dès le début... », a twitté Salah.

Salah est retourné à Liverpool pour se remettre de sa blessure aux ischio-jambiers. La fédération égyptienne de football a été révélé que la blessure de Salah était pire qu'on ne le craignait au départ. L'ailier de 31 ans sera probablement absent pendant trois semaines, ce qui pourrait lui permettre de disputer la finale de la CAN si l'Égypte progresse jusque-là.

Cependant, cette décision de rentrer à Anfield pour suivre un traitement a été critiquée, notamment par la légende des Pharaons, Ahmed Hassen. Ce dernier a accusé Salah de « comploter pour quitter la sélection » du tournoi.

Ensuite, Salah a continué avec une pique, envoyé à ceux qui remettaient en question son engagement envers les Pharaons d'Égypte. « Je l'aime aussi (les critiques) ainsi que ses gens (les détracteurs) ... Essayez plus fort », a-t-il conclu.

L'agent du joueur, Ramy Abbass Issa, a aussi réagi. « Les mêmes individus et « influenceurs » qui s'affaiblissent lorsqu'ils croisent Mohamed en personne et implorent des « follows » ou des selfies, ont tenté de capitaliser sur une blessure malheureuse et ont remis en question l'engagement de Mohamed envers son pays », a-t-il tweeté.

«Ils ont fait cela en recherchant la gloire, les clics et les « j'aime ». Je tiens à remercier ceux qui ont fait ce geste honorable et qui ont souligné à quel point c'était ridicule et bon marché. J'ai pris des noms. Dans les deux cas », lit-on.