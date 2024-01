Congo-Kinshasa: Plus de 14 000 enfants retirés des mines du cobalt et réinsérés dans la société en 5 ans

Plus de 14 000 enfants sont déjà retirés des mines du Cobalt et réinsérés dans la société, depuis 2019, dans les provinces du Haut-Katanga et de Lualaba, en RDC.

La coordonnatrice du Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt (PABEA-COBALT), Alice Mirimo l'a affirmé, jeudi 25 janvier à Kinshasa.

C'était lors de validation du plan et budget annuel de ce Projet que finance la Banque africaine de développement (BAD).

« Ce projet a tenu à assainir la chaine d'approvisionnement du cobalt surtout dans le secteur artisanal, en enlevant tous les enfants travaillant dans les mines de cobalt et les amener à être pris en charge pour leur scolarité, à avoir des actes de naissance et une prise en charge psychologique et sanitaire », a-t-elle expliqué.

Ce projet a également identifié plus de 10 000 parents de ces enfants réinsérés qui vont développer leur entreprenariat dans le Centre de promotion et de l'entreprenariat des jeunes en agrobusiness (CEPEJAB) au Haut-Katanga et au Lualaba.