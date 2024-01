Gabon: Proposition de réinsertion des jeunes en milieu carcéral au Gabon par l'ONG IDRC AFRICA

IDRC Africa qui est une organisation non gouvernementale et acteur de la société civile gabonaise. Elle souhaite apporter des solutions concrètes sur la réinsertion et l'insertion des jeunes filles et jeunes garçons en milieu carcéral en partenariat avec la Direction générale de la prison centrale de Libreville et l'ensemble des prisons du Gabon.

La construction de perspectives d'avenir pérennes et équilibrées passe nécessairement et avant tout, par un encadrement formatif. Or, la prison gabonaise n'accorde pas suffisamment de suivi et ne dispose pas de programmes de réinsertion sociale et d'insertion professionnelle aussi bien pour des adultes que pour des jeunes détenus en conflit avec la loi ou incarcérés pour des délits divers et variés (vols, agressions, vente et ou consommation de stupéfiants, etc.). Car, n'étant pas suffisamment équipé, tant en termes de fournitures, de locaux et de ressources humaines pour remédier à ces carences, et ce, malgré les engagements et les efforts des pouvoirs publics.

IDRC Africa en tant qu'Organisation Non Gouvernementale et acteur de la Société Civile gabonaise, souhaite apporter des solutions concrètes à ce manquement par leur expertise et une expérience dans la conception, la mise en oeuvre, la gestion et le suivi des projets agricoles et élevages comme Activité Génératrice de Revenus (AGR). Le responsable de cette ONG souhaite mettre en place, en partenariat avec la Direction Générale de la prison centrale de Libreville et des prisons de l'ensemble du Gabon, des programmes d'aide à la réinsertion sociale et à l'insertion professionnelle par le biais des métiers du secteur agricole.

Cet ensemble de programmes visent à contribuer à la lutte contre l'inactivité et le manque de formation de nombreux jeunes en milieu carcéral, mais avant tout, à préparer et favoriser aussi bien leur réinsertion sociale, que leur insertion professionnelle à la sortie de la prison. "Nous proposerons des formations diplômantes DUALE 75% pratique et 25% théorique qualifiantes dans les métiers du secteur agricole et en gestion d'une (AGR) Activité Génératrice de Revenus, au regard des dispositions gouvernementales en matière de réinsertion des jeunes en milieu carcéral mais également" précise Hervé Amva. "Il est important de noter que la méthode cadre pleinement avec la volonté et la vision du gouvernement en matière de diversification et accélération de l'économie mais aussi, celle d'intéresser la jeunesse au secteur agricole tout en luttant contre la délinquance juvénile et le grand banditisme" poursuivra t-il.

Pour sa phase de lancement, le projet vise au départ à intégrer 350 jeunes des deux sexes, dans la fourchette d'âge comprise entre 16 et 33 ans. Après entretiens et sélections, les candidats volontaires retenus seront à choisir parmi les mineurs et jeunes détenus en fin ou début de peine, afin que ces derniers puissent suivre les formations actions à l'intérieur et à l'extérieure des prisons, et bénéficier pleinement de la phase suivi-évaluation du projet durant une année.

Le pourcentage qui revient au volontaire lui sera remis à la sortie sous la forme d'un kit matériels pour le démarrage. (75% le candidat et 25% le projet). Il est à noter que l'ONG IDRC Africa et ses partenaires dans le projet continueront après cette période d'une année (6 mois de formation et 4 mois d'incubation) à accompagner le volontaire dans son insertion professionnelle et le développement de son entreprise.