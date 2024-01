Togo: Cette exhortation de Bénoît Amavi aux têtes couronnées de sa Commune

Dans la pratique et comme le veut la tradition, les acteurs qui collaborent à tous les niveaux de la vie sont appelés à se souhaiter des voeux pour la nouvelle année. Cette pratique et cette tradition ont été respectées dans la commune de Lacs 2, Aklakou, en ce mois de Janvier 2024.

Selon des informations, après les conseillers municipaux, ce fut le tour des têtes couronnées de la commune des Lacs 2 d'aller présenté leurs voeux à l'exécutif de la commune d'Aklakou.

En réaction aux meilleurs voeux souhaités à l'exécutif de la Mairie, aux collaborateurs de cette équipe communale et partenaires, le Maire de cette commune rurale du Togo, Benoît Mensah Amavi n'a pas manqué d'y aller par des souhaits à l'endroit des chefs cantons et de villages de Lacs, en s'inspirant et de la bible mais aussi des textes de la République togolaise.

"Je vous demande plus de sagesse qui dépasserait celle du roi Salomon. De la patience, de la retenue dans le règlement des conflits humains qui amenés dans vos différents palais. Vous respectez déjà les lois et textes de la République togolaise. Je vous prie de continuer à le faire pour votre propre bonheur et celui de vos administrés", a formulé comme voeux, l'élu local. Il s'agit là des voeux aux allures d'exhortation.