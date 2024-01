Cote d'Ivoire: Katiola - Une mutuelle pour la promotion des cadres et valeurs culturelles tagbana voit le jour

La Mutuelle des Jeunes et Cadres Tagbana de la région de Gbêkê (Mujectg) vient d'être portée sur les fonts baptismaux

Elle a été présentée le samedi 21 janvier 2024 à Camara Thomas, Député-maire de Katiola en sa résidence en présence de plusieurs de cadres, filles et fils ainsi que des membres du Conseil municipal . Félicitant les membres de cette mutuelle pour leur initiative, le maire de Katiola les a exhortés à fédérer toutes les forces vives tagbana partout en Côte d'Ivoire et la diaspora, pour penser et s'accorder sur un plan de développement de la région du Hambol particulièrement de Katiola.

Thomas Camara a appelé les membres de la Mujecta et les sympathisants de tous les bords politiques et religieux à l'union et à soutenir les projets pour l'amélioration du cadre de vie de leur département et la promotion des parents. « Soyons unis, personne ne viendra développer notre région à notre place.

Le Président de la République, Alassane Ouattara avec à ses côtés le Vice-président de la République Koné Tiémoko Meylet et le gouvernement font des efforts pour le développement du Hambol. Nous devons dans l'union sacrée les accompagner pour notre bien-être social et économique » a dit Camara Thomas, maire de Katiola. Avant d'ajouter que : "C'est dans la cohésion, la fraternité, l'entente, la solidarité et la cohésion sociale que nous parviendrons à la mise en oeuvre et à la réalisation des nombreux projets » que bénéficie déjà la région du Hambol depuis 2011.

Avant le Député-maire de Katiola, Camara Thomas, le président de la Mujecta, Henri Joël Honaté a donné les objectifs de la création de cette mutuelle avant de demander le soutien du maire de la capitale de la région du Hambol. « La Mujectag a été mise en place à la suite d'une assemblée générale. Notre objectif est de mettre l'accent sur la valorisation des cadres tagbana et des vertus coutumières de notre peuple », a-t-il dit.