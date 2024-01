Togo: Les transitaires obtiennent un accord et décident de reprendre le travail

C'est fini avec la cessation de travail qui a cours depuis des semaines au port autonome de Lomé avec les transitaires qui contestent la hausse de certaines prix par les consignataires. Au terme des discussions entre les parties en conflit, le ministre Edem Kokou TENGUE a finalement pu obtenir un accord et la grève a été aussitôt levée.

Il a fallu plus de 2h30 minutes de discussions à bâton rompu mais dans la discipline et dans l'ordre pour parvenir à cet accord à la salle de conférence de la direction générale du port autonome de Lomé. Malgré la détermination des uns et des autres avant de rentrer, les positions ont été flexibles chemin faisant et au finish, les uns et les autres se sont compris.

« Quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Après 23 jours de suspension, les autorités nous ont écoutés, c'est ce qui a abouti à la réunion de ce jour pour qu'on puisse se comprendre. Conformément à l'accord que nous venons de signer, nous levons la grève et on reprend les activités ce jour même », a déclaré Symphorien Hounnougbo, le secrétaire général du syndicat autonome des transitaires (SAT-Togo).

C'est avec trois autres syndicats du domaine (SYNATRAM, du SYLIDDOT, du SYLITRAMTO) que le mouvement est mené au nom du Collectif des syndicats des transitaires. C'était, pour rappel, une cessation de travail jusqu'à nouvel ordre, en raison de l'absence de solutions face à l'augmentation des tarifs d'échanges documentaires sur les véhicules débarqués au Port autonome de Lomé par les maisons de consignation.

%

Un des points d'accord est que l'application de nouveaux tarifs dans sa forme actuelle est suspendue jusqu'à fin février prochain. En d'autres termes, les nouveaux tarifs vont s'appliquer à partir du 1er mars et seront essentiellement d'une augmentation de 2.360 FCFA TTC sera applicable pour les véhicules touristiques et 3.335 FCFA TTC pour les camions.

Présent à la signature de cet accord sur lequel il a aussi apposé sa signature, le directeur général du port autonome de Lomé, Contre-Amiral Fogan Kodjo ADEGNON s'est félicité de cette entente et salué les grévistes pour leur maturité d'esprit.

« C'est toujours bon de se parler et de s'écouter. Et s'écouter, c'est apprêter les oreilles, savoir le message qui vous est transmis. Mais si vous gardez seulement à l'esprit ce que vous avez, il n'y a plus d'écoute. Je suis content que vous ayez pu écouter le ministre jusqu'à la fin. Si les activités marchent bien et que les véhicules arrivent comme il le faut, vous êtes les premiers gagnants. On est entre nous, quand il y a un problème, posons le problème entre nous et on avance calmement », a-t-il déclaré.

Il a invité les deux parties à plus privilégier la communication entre elles, au lieu d'exploiter les réseaux sociaux avant de revenir sur la table de discussions. Or selon, l'argent n'aimant pas le bruit, les opérateurs économiques seront réticents à utiliser le port autonome de Lomé dès qu'ils apprennent ces informations sur la toile.

Je salue cet esprit d'ouverture de chaque partie. Oui, vous avez démontré qu'on ne va pas en négociation avec l'esprit de tout avoir forcément, sinon ça casse. Mais, vous avez mis en avant l'intérêt national, l'intérêt du pays, l'économie nationale pour mettre de l'eau chacun son vin. C'est une preuve de plus qu'entre nous, on peut se comprendre pour vraiment faire de notre port autonome de Lomé un hub logistique, tel que voulu par le Chef de l'Etat », a souligné le ministre Edem Kokou TENGUE aux parties.

Il leur a fait comprendre que l'inflation est une réalité et qu'on le veuille ou pas, les coûts des prestations vont augmenter. Mais, à chaque fois qu'une décision pareille sera prise, il faut se concerter pour que cela ne surprenne personne, surtout que les différents acteurs intervenant au port autonome de Lomé sont comme des maillons d'une chaîne qui fait tourner le moteur.