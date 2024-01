Maroc: Rabat - Ouverture en apothéose du 2è Festival international 'Jassad' des femmes metteuses en scène

Rabat — La 2ème édition du Festival international "Jassad" (corps) des femmes metteuses en scène s'est ouverte, jeudi soir au Théâtre national Mohammed V de Rabat, dans une ambiance festive et chaleureuse en présence d'un parterre de personnalités de divers horizons.

S'exprimant à cette occasion, la présidente du festival et fondatrice du théâtre Aquarium, Naima Zitan, a souligné que cet événement culturel et artistique, qui célèbre la femme, se veut un espace inédit d'échange, de débat, de questionnement et de découverte.

Elle a, en outre, mis en avant la place importante qu'occupent les arts, notamment le théâtre, au sein de toute société en matière de développement, louant la précieuse contribution des troupes étrangères participantes et de l'ensemble des collaborateurs et partenaires du festival.

Pour sa part, l'écrivain, dramaturge et membre du comité d'organisation du festival, Issam El Yousfi, a indiqué que cette édition promet une programmation riche et diversifiée, expliquant qu'entre spectacles, rencontres-débats, performances artistiques et masterclass, "Jassad" se veut un lieu d'échange d'expériences de femmes engagées.

"Cette édition représente également un défi, une aventure, une responsabilité, ainsi qu'un désir grandissant d'inscrire cet événement de manière pérenne dans le paysage artistique national et international", a-t-il ajouté, soulignant que "cette envie d'ancrage dans le temps permet à ce rendez-vous artistique de devenir réellement un lieu reconnu de prise de parole pour les femmes artistes qui ont choisi la scène comme expression de soi".

Lors de cette soirée, un vibrant hommage a été rendu à la comédienne, interprète et figure féminine de la scène théâtrale marocaine, Hassna Tamtaoui, en reconnaissance de son engagement indéfectible en faveur du rayonnement du théâtre au Maroc, ainsi que pour son parcours artistique riche dans le domaine.

Cette cérémonie s'est clôturée par la présentation de la pièce théâtrale "Akher Marra" (dernière fois) de la metteuse en scène, dramaturge et comédienne tunisienne, Wafa Taboubi.

La deuxième édition du Festival "Jassad" des femmes metteuses en scène est organisée avec le soutien du ministère de la Culture, de la jeunesse et de la communication, le Conseil national des droits de l'Homme, l'Office national marocain du tourisme, l'Institut français du Maroc, l'Institut de la culture italienne de Rabat, ONU Femmes, et la Fondation Orient-Occident.