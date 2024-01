Ile Maurice: Les paires mauriciennes en demi-finales ce vendredi

Les deux paires mauriciennes ont poursuivi sur leur lancée victorieuse ce jeudi 25 janvier dans le Zone 7 Tour (Round 1) aux Comores. Liza Bonne/Valentine Paul en féminin et David Carcasse/ Gilbert Alfred en masculin ont remporté leurs deux derniers matches de poule et se sont aisément qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu ce vendredi 26.

Les beach volleyeurs mauriciens ont fait de la plage d'Itsandra à Moroni, leur jardin. Ils ont complété la phase de poules invaincus. En féminin, Liza Bonne et Valentine Paul ont battu les Réunionnaises Manureva Lebreton Mélodie Maillot en deux sets, 21-10 et 21-16 en 28 minutes avant de se balader face aux Comoriennes Nasrine Hamada et Nadia Youssouf, 21-8 et 21-10, en seulement 14 minutes.

Ce vendredi, donc, en demi-finale, les Mauriciennes retrouveront à nouveau les Comoriennes à 11h. L'autre demi-finale sera 100 % réunionnaise et opposera les paires Justine Girard/Emma Louchart et Manureva Lebreton/Mélodie Maillot à midi. Les perdantes se retrouveront pour le match pour la troisième place à 15h, tandis que la grande finale est prévue pour 16h.

En masculin, David Carcasse et Gilbert Alfred ont affronté les deux paires comoriennes. Les Mauriciens ont d'abord, battu Mohamed Boukhary/Ahmed Satoul, 22-20, 21-9 en 33 minutes de jeu avant de prendre la mesure de Djae Soilihi Faiz/Said Mohamed, 21-12, 21-10 en 34 minutes.

Ce vendredi, en demi-finale, David Carcasse et Gilbert Alfred seront opposés aux Réunionnais Aziradji Chadhouli et Axel Body à 13h, alors qu'à 14h, l'autre duo réunionnais Julien Imache/Lucas Metz affronteront les Comoriens Mohamed Boukhary et Ahmed Satoul à 14h.

Le match pour la troisième place est prévu pour 17h tandis que la finale suivra à 18h.

Programme du vendredi 26 janvier

Féminin

Demi-finales

11h : Liza Bonne/Valentine Paul (MRI) vs Nasrine Hamada et Nadia Youssouf (COM)

12h : Justine Girard/Emma Louchart (REU) vs Manureva Lebreton/Mélodie Maillot (REU)

15h : Match pour la 3e place

16h : Finale

Masculin

Demi-finales

13h : David Carcasse/Gilbert Alfred (MRI) vs Aziradji Chadhouli/Axel Body (REU)

14h : Julien Imache/Lucas Metz (REU) vs Mohamed Boukhary/Ahmed Satoul (COM)

17h : Match pour la 3e place

18h : Finale