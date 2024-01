Ile Maurice: Un véhicule rail-route déraille

L'incident a été rapporté à la police de Coromandel hier, jeudi 25 janvier. Un véhicule rail-route a dérapé et endommagé des poteaux d'une partie de la ligne aérienne du métro.

Le conducteur de Metro Express Ltd, qui pilotait un véhicule rail-route rattaché à deux wagons chargés de terre, a expliqué aux policiers qu'il était accompagné d'un aide-chauffeur au moment de l'incident. A un moment, le véhicule a eu une défaillance du freinage, ce qui a provoqué un arrêt automatique du moteur. Malgré cela, le véhicule a continué sa course, a dérapé et est entré en collision avec les poteaux des lignes aériennes avant de s'immobiliser.

Le conducteur et son aide-chauffeur ont été légèrement blessés et ont reçu des soins à l'hôpital Dr Jeetoo. Le véhicule ferroviaire routier ainsi que la voie ferrée et les poteaux des lignes aériennes ont subi des dommages. Des équipes, comprenant un dessinateur, un photographe, la SOCO et la FSO, sont intervenues sur les lieux. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

A noter que le service était interrompu hier et a repris dans la matinée de ce vendredi 26 janvier.