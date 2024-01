Ile Maurice: Candice la capricieuse...

Cette dépression tropicale modérée nous en aura fait voir de toutes les couleurs avec un record établi de presque trois jours en alerte 2. Et personne ne comprend le pourquoi du comment.

Hier à Port-Louis, hormis les dévots du Thaipusam Cavadee, pas grand monde... Les rues de la capitale sont dignes d'un western. Magasins fermés pour cause de jour férié ou d'intempéries. Néanmoins, alors que certains font le pont aujourd'hui avec le jour férié d'hier et le weekend, quelques marchands ambulants ont bravé le mauvais temps. Pas question de laisser filer le moindre jour pour faire des bonnes affaires. Jamil, marchand de fruits, s'est aventuré, surtout qu'il habite non loin de la capitale et le temps, ça le connaît. "Bo tan mové tan sa nou fini koné aster. Kan ou trouv lesiel la finn baré zwazo komans trase ale fini kone lapli la pou bate la. Me zordi lesiel la baré me mo pans pa pou sa grav la", nous confie celui, qui bougera néanmoins vers midi car la clientèle n'est pas au rendez-vous.

À côté de lui, un autre marchand en profite pour écouler son stock de parapluies, qui ne manquent jamais de se vendre comme des petits pains. "Je pense que ce cyclone doit être dans le Guinness Book of Records pour le nombre de jours en alerte 2. Pe vann rev sa siklonn-la." La prudence est néanmoins de mise dans la capitale. La poste centrale et la banque Afrasia ont barricadé leurs entrées avec des sacs de sable. À la gare, les bus opèrent à plein régime, surtout que les trams du métro Express sont en arrêt technique. Une aubaine pour les autobus de la ligne 162 express Curepipe et les voyageurs.

À St-Jean, on respirait toujours la quiétude même si la menace plane en cet énième jour en alerte 2. Les habitants de Broad Avenue guettent la pluie et espèrent ne pas se retrouver assaillis par la montée des eaux une fois de plus. Un point sur les emprunts pour se refaire ? Toujours au point mort pour les habitants, mais certains déplorent l'allocation de Rs 500. "Ki pou fer avec sa ? Tou zafer ser", déplore Nazma Mirhun. Le mur du cimetière se monte à vitesse grand V malgré la pluie. En attendant, tout le monde aura accueilli la fin des alertes de Candice avec soulagement. Plus de peur que de mal.