Ile Maurice: Agressée, la victime se retrouve à l'hôpital

Une habitante de Bramsthan, 23 ans, croyant filer le parfait amour avec un homme de 22 ans, sans emploi, a vite été ramenée à la réalité après avoir vécu le pire cauchemar. La victime a porté plainte pour viol, agression et menace contre le jeune homme au poste de police de Flacq dans la soirée de dimanche. Elle a ensuite été admise à l'hôpital Dr Bruno Cheong.

Cette aide cuisinière dit s'être rendue chez son copain, dimanche après-midi, où ce dernier lui a demandé une somme de Rs 2 000. Elle a refusé. Il l'a agressée et a menacé de lui causer des blessures corporelles et de partager ses photos sur les médias sociaux. Elle explique que le samedi 13 janvier, elle s'était rendue chez ce dernier où il lui avait demandé une somme de Rs 1 000, qu'elle lui a remise. Plus tard, il l'a forcée à entrer dans sa chambre, l'a déshabillée et a eu des relations sexuelles avec elle, sans son consentement. Elle ajoute qu'elle a fait la connaissance de ce jeune homme, de Camp-Ithier, au mois de juillet 2023 via les médias sociaux.

Selon les renseignements des policiers, il est très connu sur TikTok et piège les personnes en se faisant passer pour une victime. Il leur fait croire qu'il a été abandonné par son père et sa mère. Cette fausse histoire a circulé sur les réseaux sociaux l'an dernier car son père et sa mère ont tout fait pour qu'il ait une vie décente mais il en a choisi de n'en faire qu'à sa tête.