Madagascar: UTOP - XVe édition - Trois jours de défis physiques à partir du 10 mai

Utopiens et Utopiennes, tenez-vous prêts. L'association UTOP ou Ultra Trail des O Plateaux, est en pleine préparation des courses mythiques UTOP, XVe édition, qui se joueront les 10, 11 et 12 mai prochains. Pour cette année, la XVe édition promet diverses surprises et des innovations qui attirent davantage de participants, tout en maintenant la mission inchangée.

« La mission de l'UTOP est de contribuer au développement de Madagascar à travers notre sport : le Trail Running. Pour cette XVe édition, nous vous offrirons encore une fois une belle plateforme pour que vous puissiez vaincre votre Everest et devenir une meilleure version de vous-mêmes », confie Rivo Andriamanalina, président de l'UTOP Madagascar, sur la page Facebook de l'association UTOP.

Pour plus de précisions, l'UTOP organisera une conférence de presse pour le lancement officiel de la XVe édition qui se tiendra le mercredi 31 mai, au Radisson Blu Tana Water front.

La XVe édition de l'UTOP a tenu toutes ses promesses en termes d'expérience pour les coureurs, d'impact environnemental et social, de renforcement de l'image de marque et de médiatisation de l'événement. Cette XVe édition l'est encore plus, vu la pluralité des partenaires qui se bousculent pour marquer leur adhésion.