Madagascar: Énergie - Mobilisation contre les problèmes d'électricité

Sur le pied de guerre. La majorité des dispositifs pour mettre en oeuvre la lutte contre les problèmes d'électricité sera enclenchée dans les cent jours à venir. Le dernier Conseil des ministres annonce une série de mesures « urgentes » à mettre en oeuvre pour prendre à bras- le-corps le problème des coupures d'électricité devenu lancinant ces derniers temps. Une course contre la montre de cent jours dans laquelle s'est lancé l'État, qui veut mettre le paquet afin de « prioriser la lutte contre ce phénomène » et de débuter les grands projets, censés être des solutions au délestage. Construction de nouvelles centrales hydroélectriques, solaires et distribution de kits solaires, les moyens déployés sont conséquents.

Parmi les projets à mettre en oeuvre par le ministère de l'Énergie et des hydrocarbures (MEH) et les contribuables, figure la mise en place de quarante-sept centrales solaires « à débuter impérativement dans les cent jours et à continuer jusqu'au mois de juin 2024 », peut-on lire dans le compte-rendu de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Des mesures impératives pour passer à la vitesse supérieure en termes de transition énergétique et de solution aux coupures d'électricité, pénalisant les usagers.

Ainsi, les autorités prennent à bras-le-corps les difficultés flagrantes essuyées par le pays en termes de production énergétique. La plupart des projets lancés sont colossaux. Il y a également la mise en place de la centrale thermique d'Ambohimanambola, permettant d'augmenter la capacité de production électrique au niveau du Réseau interconnecté d'Antananarivo. « Le projet est déjà en cours de réalisation. Il est envisagé être terminé dans les plus brefs délais», indique-t-on. L'extension de la centrale thermique d'Ambohimanambola devrait être terminée cette année. Cet investissement dans l'énergie thermique répond à un besoin pressant des consommateurs mais le MEH poursuit entre-temps l'hybridation des autres centrales ou la construction de nouveaux parcs solaires.

Le commencement de chantiers dont le début a été réclamé depuis des années ont également été annoncés. Il s'agit du lancement des projets d'aménagement des centrales hydroélectriques de Volobe et de Sahofika. La première centrale pourra fournir une puissance de 750 GWH par an sur le réseau interconnecté de Toamasina, tandis que Sahofika pourrait générer jusqu'à 1 650 GWH annuellement ainsi que d'une capacité installée de 200 MW pour le Réseau interconnecté d'Antananarivo.