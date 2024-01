Madagascar: Football - Nina prêt à réintégrer les Barea

Reprise. Blessé aux ligaments croisés du genou droit lors de la demi-finale des Jeux des îles contre les Comores au stade de Mahamasina, le gardien de l'Elgeco Plus, Zakanirina Rakotoasimbola, « Nina», a été privé de quelques matches des Barea, amicaux et officiels, depuis septembre, dont les deux dernières journées des éliminatoires de la Can et les deux premières de la Coupe du Monde. Une opération était même prévue, vu les résultats de l'IRM (Imagerie par résonance magnétique).

Apparemment, le gardien de but de la sélection nationale et la fédération ont décidé de ne pas procéder à l'opération. Nina a fait son come-back sur le terrain avec ses coéquipiers du By Pass depuis ce week-end. Il a joué deux matches, à savoir les quarts de finale de la Coupe de Madagascar contre Mama FC et les demi-finales face à Disciples FC. « Ce n'est pas du tout facile de retrouver ma performance d'avant les Jeux des îles. Je poursuis la rééducation et la remise en forme. Je dois également respecter scrupuleusement le temps de repos. Je fais encore très attention pour ne pas prendre trop de risques », souligne le meilleur gardien de but à deux reprises de l'Orange Pro League.

Interrogé sur son réintégration au sein de la sélection nationale, « Je suis toujours prêt, mais la décision revient au sélectionneur », confie le gardien des Barea. Un médecin d'une équipe qui a préféré garder son anonymat a précisé que « éviter la procédure de l'opération est risqué, vu le résultat de l'IRM. Il risque d'une rechute en plein match ou entraînement ». « Certes, le médecin recommande toujours de ne pas reprendre le match tant qu'on n'est pas rétabli à 100 %. Mais cette fois-ci, afin de défendre ensemble l'honneur du club avec mes coéquipiers, je me suis sacrifié pour l'équipe », explique Nina.