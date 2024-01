Madagascar: Projet LOHARANO II - La diaspora sollicitée pour un retour aux sources

Retour aux sources. C'est le résumé du programme LOHARANO dont la 2e édition a été lancée officiellement, hier, au ministère des Affaires étrangères, à Anosy. Il s'adresse aux jeunes de la diaspora. "Le programme LOHARANO II est une initiative de volontariat dédiée aux jeunes membres de la diaspora malgache", est indiqué dans les termes de référence du projet. Il y est ajouté que "ces jeunes sont appelés à collaborer avec les communautés d'accueil dans différentes régions de Madagascar, partageant ainsi leurs compétences tout en vivant une expérience singulière et découvrant Madagascar, leur pays d'origine".

À l'instar de la première édition qui s'est déroulée en 2019, les jeunes de la diaspora sont appelés à postuler pour participer à des projets de développement local, au niveau des Collectivités décentralisées. à y apporter leur expertise, mais aussi apprendre du savoir-faire local.

Contribution significative

Les billets d'avion et les frais de séjour au pays pour les jeunes sélectionnés seront pris en charge. Le programme LOHARANO II s'inscrit ainsi dans le cadre du projet TADY ou "Tan-tsoroka ho an'ny Diaspora", financé et appuyé par l'ambassade de France, via les fonds de l'Agence française de développement (AFD). L'Organisation internationale pour la migration (OIM), est également partie prenante du programme.

"Selon les statistiques nationales, l'effectif des membres de la diaspora malgache est en constante évolution depuis quelques années. L'engagement de cette diaspora représente un capital humain, social, culturel et surtout économique d'ampleur significative contribuant activement au développement local", soutient ainsi Roger Charles Evina, chef de mission de l'OIM.

Pour sa part, Rasata Rafaravavitafika, ministre des Affaires étrangères, affirme, "nous sommes convaincus que la mobilisation et la valorisation des compétences de l'expertise et du savoir-faire des jeunes volontaires malgaches par leur déploiement auprès des Collectivités locales, de la société civile et du secteur privé permettra de renforcer, de créer des liens d'appartenance de la diaspora au pays, favorisant sa participation au développement socio-économique de Madagascar".

Le programme LOHARANO II vise ainsi à intégrer quarante jeunes de la diaspora à des projets de développement local, à raison de dix par an, durant 4 ans. La ministre Rafaravavitafika indique, "on va appliquer une politique d'alignement avec les piliers stratégiques du développement énoncés dans la Politique générale de l'État, en essayant aussi de répondre aux besoins de la communauté locale", en ajoutant, qu'un effort particulier sera fourni afin que le programme touche toutes les régions du pays.