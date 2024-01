Madagascar: Formation - L'IST d'Antananarivo et l'Université de Bretagne-Sud s'associent

L'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo travaille étroitement avec l'Université de Bretagne-Sud dans la mise en oeuvre du projet «Tranga» ou le renforcement de capacités pour la transition et l'audit énergétique à Madagascar. Ce projet devra répondre aux problématiques majeures de l'énergie dans la Grande île. Le lancement officiel du projet a été marqué hier en présence des enseignants, du responsable de la mention énergétique de l'IST et des responsables et représentants de l'Université de Bretagne-Sud.

Un projet d'une grande importance pour l'avenir de l'énergie à Madagascar. « Ce projet vise à offrir des formations de qualité aux jeunes dans le domaine de l'énergie. Il va offrir des compétences à ces étudiants qui pourront prétendre à une création d'entreprises dans ce domaine», ajoute Frederic Bedel, le responsable du projet « Tranga ».

La formation de cinq ans a pour objectif de préparer la transition énergétique.

Énergie renouvelable

Dans le but de garantir la préservation de l'environnement en réduisant notre empreinte carbone et en intégrant les énergies renouvelables. Il devra aussi permettre à tous un accès à l'énergie en développant les ressources existantes afin que tout le monde ait une consommation raisonnable et raisonnée pour une économie d'énergie efficace.

En cinq ans, les étudiants peuvent obtenir le diplôme de licence et master, à raison de trente par promotion au maximum avec à la clé, une double diplomation, car les étudiants obtiendront en simultanée les diplômes malgache et français sans avoir à se déplacer à l'extérieur. Par ailleurs, des équipes pédagogiques mixtes seront également impliquées, comprenant à la fois des enseignants malgaches et français.