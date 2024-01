Madagascar: Pépinières industrielles - L'Onudi apporte son soutien

Les initiatives de pépinières industrielles enclenchent leur vitesse de croisière, d'autres réalisations attendent cependant le ministère de l'Industrie et du commerce dans la poursuite de la lancée pour le développement industriel. C'est dans ce contexte que l'Organisation des nations unies pour le développement industriel (Onudi) entend appuyer la Grande île dans la concrétisation de celles-là. À cet effet, cette branche onusienne collaborera avec le ministère de l'Industrialisation et du commerce afin de trouver des développeurs de projets.

Ce sera dans l'optique d'accélérer encore plus les projets de pépinières et de zones industrielles. Une rencontre s'est tenue, hier, entre les représentants de l'Onudi et Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation et du commerce et ses collaborateurs au sein de ce département. « Le ministère s'active dans la réalisation des objectifs fixés par l'État pour ce second mandat. Parmi les défis que s'est fixé le ministre de l'Industrialisation et du commerce, Edgard Razafindravahy, figure la mise en place d'une trentaine d'unités industrielles qui restent encore à installer, mais aussi la mise en fonction de celles déjà montées sur pieds », annonce le MIC dans un communiqué, hier. L'Onudi possède l'expérience nécessaire ainsi que les techniciens du développement industriel.

Développeurs de projets

Raison pour laquelle cette ramification de l'ONU va apporter son soutien dans la recherche de développeurs de projets qui pourront soutenir les avancées de la Grande île dans la mise en place de pépinières et de zones industrielles. Faut-il rappeler que l'Onudi soutient les collaborateurs désireux de s'engager sur la voie du développement industriel. Ce soutien porté par cette organisation témoigne ainsi du sérieux des projets d'industrialisation mis en place par Madagascar. Les deux parties iront d'ailleurs à Vienne d'ici peu pour rencontrer les développeurs de projets afin de procéder à la concrétisation des prochains projets de développement industriel et de pépinières. « Cela ne s'arrêtera pas aux discussions autour d'une table. Elles se traduiront directement en actions concrètes afin d'impacter le développement de la population à la base », confie, pour sa part, Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation et du commerce.

Les techniciens et opérateurs malgaches seront également formés à travers des échanges et des transferts de compétences qui s'avèrent nécessaires pour les projets à venir. « Il y aura une collaboration étroite entre l'Onudi et le MIC par rapport à l'envoi de techniciens spécialisés pour soutenir le développement des petites industries. Cela se fera sur toutes les étapes, depuis l'installation des unités en passant par la formation des opérateurs économiques et jusqu'à la mise en fonction de ces pépinières industrielles », indique-t-on.