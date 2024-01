Madagascar: Ambatolampy - Une supposée victime de viol incestueux décède

Une fille aurait été victime de viol incestueux à Ambatolampy. Elle est décédée alors que l'enquête a à peine commencé. Sa mort n'aurait aucun rapport avec son agression.

Rocambolesque. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie d'Ambatolampy à la suite d'une plainte reçue le 15 janvier, portant sur un viol incestueux. Elle a à peine commencé et la supposée victime, une adolescente de 14 ans, a rendu l'âme.

Cette fille mineure a été alitée au Centre hospitalier de référence du district (CHRD) depuis le 20 janvier jusqu'à la nuit de mardi où elle a cessé de vivre. Son hospitalisation et son décès étaient liés à une suspicion de tuberculose et non au viol.

Son médecin a été convoqué par l'équipe judiciaire pour interpréter sa maladie. À en croire le médecin, elle avait souffert de cette maladie depuis le mois de septembre 2023. Elle s'est affaiblie. Finalement, elle a suffoqué, vomi du sang et perdu connaissance.

Elle aurait révélé à sa mère, la veille de son hospitalisation, ce que son père lui aurait fait. Il l'aurait violée à trois reprises, d'après la plainte. La première fois était en 2014 quand ses parents étaient encore ensemble et quand elle avait 5 ans. La seconde et la dernière fois ont été commises en 2018 et 2019, sans date précise.

Nié

Si l'on s'en tient au récit de sa mère, elle avait gardé pendant toutes ces années son calvaire. Elle avait eu peur d'en parler. Ce n'est que le 14 janvier qu'elle s'est confiée à sa mère.

Elle a été conduite au CHRD pour vérifier ses propos. Elle a ensuite été dirigée vers le Centre Vonjy auprès de l'hôpital Befelatanana. Le résultat de l'examen effectué est parvenu aux enquêteurs, dimanche dernier, disant qu'elle n'était plus vierge.

La plaignante a été auditionnée quand son enfant se trouvait à l'hôpital. Puis, son ex-mari a été interpellé. Ce dernier a nié le crime qu'on lui impute. Il a expliqué qu'il aurait déjà quitté Ambatolampy depuis longtemps s'il l'a vraiment fait. Il a également voulu dire que certains membres de sa belle-famille ont un problème avec lui. Pourtant, il a payé régulièrement les pensions alimentaires après s'être séparé de la mère de sa fille. En attendant le procès, le parquet l'a mis en détention préventive, mercredi.