Madagascar: Importation - La durée de dédouanement réduite à trois heures

La célébration de la Journée mondiale des douanes a commencé hier au Port de Toamasina par l'inauguration de l'installation du Smart scanning, tambour battant, la spécialité du groupe Jefilahy qui a animé la fête.

Une inauguration officielle à la hauteur de l'évènement. C'était hier au coeur même du Port de Toamasina où l'immense bâtisse abritant les deux scanners d'une valeur de quinze millions de dollars pour traiter les marchandises destinées à l'importation pour le moment, a été dévoilée au public.

La douane passe au Smart scanning, une appellation plus adaptée aux évolutions technologiques du moment », a expliqué Ernest Lainkana Zafivanona, directeur général des douanes, heureux et fier de cette réalisation qu'il a qualifiée de bijou.

Dans la pratique, selon toujours ses précisions « l'analyse des risques que ce soit en valeur ou en espèces et bien d'autres se fait à l'embarquement avec la collaboration de l'Usaid. Le diagnostic de la conformité de la déclaration se fait avec l'assistance technique de l'Intelligence artificielle fournie par la douane sud-coréenne. Cette manipulation électronique réduit le recours à la paperasserie administrative et réduit les tentations à s'adonner à la corruption. Les conteneurs restent sur le camion et passent aux scanners. Ce qui évite l'attente pouvant durer des jours. Obligeant les chauffeurs à faire le guet au Port en attendant leur tour. L'acquis principal sera un gain important de temps de dédouanement. De trente à trois heures. Nous avons combiné facilitation, contrôle et célérité ».

Fidèles soutiens

Mais il existe aussi d'autres retombées attendues. Comme l'a souligné Lantosoa Rakotomalala, présidente du Conseil d'administration de l'Economic development board of Madagascar, dans sa prise de parole lors des discours officiels. « Cet outil va permettre d'améliorer l'attractivité du pays en matière d'investissement et de rendre plus compétitives les entreprises opérant au pays ».

Quant à la ministre de l'Économie et des finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, elle a rappelé les principales missions de la douane. « Surveiller le territoire, préserver l'intérêt de la nation et être le levier du développement économique ».

Placée sous le thème « La Douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux aux objectifs clairs », la célébration de la Journée internationale des douanes a été honorée par la présence de quelques fidèles soutiens de la douane malgache. Par exemple, Adam Amoumoun, représentant pays de la Banque africaine de développement, BAD, a illustré d'une façon évidente ce choix de la thématique par l'octroi de cent vingt-cinq ordinateurs, dans le cadre du Programme d'aménagement des corridors et de la facilitation du commerce ou PAC FC qui a fait bénéficier la douane de 5 millions d'unités de compte de la BAD. La présence de Mokthar Benlamine, l'oeil et l'oreille du Fonds monétaire international, FMI, et de la Chargée d'affaire de la République de Corée a été remarquée. Le plan stratégique en quatre axes et les trente-et-un programmes de modernisation de la douane sont soutenus par une vingtaine de bailleurs de fonds ou d'assistance technique.

La douane a remis à ses partenaires techniques et financiers ainsi qu'à ses incontournables collaborateurs interdépendants dans leurs activités respectives (Groupements économiques, transitaires, transporteurs, organismes rattachés aux ministères...) des certificats de reconnaissance.