Madagascar: Barea / Alfred Randriamanampisoa - « Des équipes européennes en matches amicaux »

interview

Les Barea pourraient affronter des équipes européennes en matches amicaux, selon le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa .

Pouvez-vous citer les pays à qui la fédération a envoyé des lettres d'invitation en vue des matches de préparation durant la fenêtre Fifa en mars ?

Nous avons établi un planning de préparation concernant notre souhait d'abriter des matches amicaux en mars et l'avons envoyé à la Fifa. L'instance internationale l'a déjà validé, confirmé lors d'une visioconférence entre nous la semaine passée. Nous avons envoyé des lettres d'invitation officielles à l'Afrique du sud et la Zambie en décembre et à la RD Congo ce mois de janvier. J'en ai parlé également avec Eto'o Fils et il donnera sa réponse après la Can. Nous saurons en mi-février, un mois avant la fenêtre Fifa, les équipes sparing partners. Nous invitons deux nations pour disputer avec nous un tournoi triangulaire. Nous n'aurons que dix jours pour cela. Au cas où ces pays ne seront pas disponibles, la Fifa nous a promis d'envoyer des équipes européennes, ayant un niveau supérieur à notre sélection.

Où en est-on avec la détection et les négociations avec les expatriés, surtout les gardiens de but ?

La fenêtre Fifa est la meilleure occasion pour le staff technique de tester les nouveaux joueurs. Nous, moi et le coach, avons déjà fait les premiers pas. Certes, il y aura des nouvelles recrues en vue des matches amicaux en mars. Ce sera l'occasion pour les techniciens de faire le casting des joueurs en forme afin de former une équipe compétitive pour affronter les Comores et le Mali. Compte tenu que Melvin est encore en convalescence après l'opération de son genou, et Nina qui n'est pas encore rétabli à 100%, nous avons déjà repéré deux gardiens de but, l'un évolue en D1 et l'autre en D2. Bolida, le représentant de la fédération chargé des relations avec les expatriés, va rencontrer ce soir (hier) les parents d'un d'eux.

%

Trois mois après votre prise de fonction, les footeux attendent la suite des négociations concernant la restriction budgétaire ? Pourront-ils espérer prochainement sa levée ?

Les négociations sur la levée de la restriction budgétaire de la fédération est en bonne voie. Celle-ci sera bientôt levée car nous avons honoré toutes les recommandations de la Fifa. Nous avons reçu ses émissaires et nous envoyons à la Fifa un rapport financier tous les mois. C'est déjà un bon signe. Ma rencontre avec le directeur financier de la Fifa a également été très importante. Nous nous dirigeons vers le bon sens, mais il faut suivre les procédures. D'ailleurs, la fédération fonctionne comme il faut, sans obstacle majeur.

Concernant le bus des Barea et les voitures de la fédération, quand est-ce qu'ils vont arriver ?

L'acquisition de ces voitures, déjà validée par la Fifa, fait partie de mes projets. Il est temps que les Barea aient leur propre bus au lieu de louer à chaque événement ou engager deux minibus. Nos porte-fanions méritent d'en avoir un. Il y aura aussi un minibus qui sera à la disposition des émissaires de la Fifa, la Caf et le Cosafa en visite à Madagascar. Dernièrement, j'ai dû moi-même aller chercher les responsables des instances internationales à l'aéroport. Un 4x4 sera à la disposition de la direction technique nationale pour les missions dans les régions et deux motos pour les coursiers. Le bus des Barea débarqueront en mars ou au plus tard avant les matches en juin tandis que les autres arriveront en février.

Vous avez lancé un appel d'offres international ouvert aux équipementiers. Avez-vous déjà une idée sur les marques ?

Nous voulons rehausser le niveau technique du football malgache, ainsi il faut leur offrir des équipements aux normes. Les joueurs ont fait des remarques sur leurs maillots lors des récents matches des éliminatoires à la coupe du monde. Il faut donc prendre ce cas au sérieux. Nous priorisons les équipementiers reconnus mondialement pour que les joueurs soient à l'aise et fiers d'en revêtir.