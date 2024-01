Madagascar: Football - Coupe de Madagascar - Elgeco Plus et CFFA pour la grande finale

Les finalistes de la Coupe de Madagascar sont connus. L'Elgeco Plus affrontera le CFFA Andoharanofotsy, ce dimanche, pour le futur porte-étendard du pays.

Le stade de By-pass a vibré hier, lors des demi-finales de la Coupe de Madagascar, offrant aux spectateurs un spectacle palpitant. Dans le premier affrontement, le Centre de Formation de Football d'Andoharanofotsy (CFFA) a réussi à s'imposer par la plus petite des marges, 1-0, contre l'AS Fanalamanga. La rencontre a été équilibrée, avec des attaques incessantes. La première période a été marquée par des échanges intenses sans qu'aucune des équipes ne parvienne à trouver la faille. Cependant, la deuxième mi-temps a offert un scénario différent.

À la 71e minute, Bertho du CFFA a réceptionné une passe décisive dans l'axe, se retrouvant en face à face avec le gardien Goal Kely de l'AS Fanalamanga. D'un mouvement habile, il a éliminé le gardien et a inscrit le seul but de la victoire. Malgré les efforts des protégés de José Georges Raharitiana, leur parcours dans cette Coupe de Madagascar a pris fin en demi-finale.

Dans l'autre duel, Disciples FC, vainqueur du grand tournoi d'Antananarivo en ce début d'année, a subi une défaite face à la redoutable équipe d'Elgeco Plus, quadruple vainqueur de la Coupe, sur un score de 1 but à rien. Cette rencontre revêt une saveur de revanche, car le club quadruple vainqueur de la Coupe avait récemment éliminé l'équipe du Vakinankaratra en championnat et en demi-finale de la Coupe en 2022, après une séance de tirs au but. Le match a été acharné et a atteint un suspense palpable.

Les deux sélections sont restées sur un score nul et vierge jusqu'à la fin du temps réglementaire de 90 minutes, les contraignant à la prolongation. Zola a finalement marqué pour l'Elgeco à la 111e minute, se retrouvant seul dans la surface après un centre venu de l'aile gauche. Malgré les tentatives de Tendry et de ses coéquipiers pour égaliser, leurs efforts sont restés stériles. La grande finale tant attendue entre le tenant du titre, Elgeco Plus et le CFFA se tiendra ce dimanche, promettant un duel titanesque pour déterminer le champion de la Coupe de Madagascar.