Madagascar: Projet JMCT - Pour améliorer l'employabilité des jeunes

Le projet JMTC (Jeunesse Malagasy Compétente au Travail) a pu former 28 personnes dirigeantes issues des neuf établissements de formation professionnelle et de cinq organisations partenaires dont des départements ministériels concernés, en matière de gestion stratégique et concertée. « Il s'agit d'une formation réalisée en 3 étapes à Madagascar et au Canada pour une durée totale de 24 mois. C'est rare que des directeurs généraux des établissements de formation, des proviseurs et des recteurs des lycées techniques et bien d'autres dirigeants se mettent ensemble en formation pour partager leurs expériences. C'est du jamais vu ! L'objectif du projet JMCT consiste à augmenter le taux d'insertion des jeunes et améliorer leur formation et leur employabilité », a évoqué Patrick Razakamananifidiny, expert-formateur canadien en gestion stratégique et concertée lors de la clôture de ce projet hier à l'hôtel Colbert.

Table de concertation

« Notre mission est de mettre en concertation ces dirigeants des établissements de formation tout en les connectant avec le secteur privé pourvoyeur d'emplois, et ce, pour une meilleure adéquation formation et emploi », a-t-il poursuivi. À l'issue de ces formations, les établissements de formation sont ainsi dotés d'un outil leur permettant d'élaborer une stratégie permettant à leurs jeunes étudiants de pouvoir appliquer leurs connaissances théoriques. Les secteurs BTP, Tourisme-Hôtellerie et Restauration ainsi que l'entrepreneuriat sont ciblés. « Les résultats escomptés ont été dépassés au-delà de nos attentes étant donné que ces 28 participants qui ont été certifiés par le projet JMCT se sont déjà engagés à mettre en place une table de concertation pour une pérennisation de leurs actions », a-t-il enchaîné. « Ceci démontre que la gouvernance est au coeur du projet étant donné que les plans stratégiques vont contribuer à l'efficacité organisationnelles des établissements de formation avec leurs divers partenaires », a souligné, pour sa part, le directeur du projet local, Luc Rakotondrajaona. Il est à noter que ce projet JMCT est financé par Affaires Mondiales Canada, l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Agence Universitaire de la Francophonie.