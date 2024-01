Madagascar: Transformation numérique - Ericsson, en quête de nouveaux défis avec ses partenaires

Suite à une visite à Madagascar, les dirigeants d'Ericsson ont annoncé leur objectif d'étendre l'accès au haut débit mobile, favoriser l'inclusion numérique, créer des opportunités, et transformer les communautés locales.

Un engagement continu dans la transformation numérique et l'inclusion dans la région. C'est ce que souligne la visite réalisée à Madagascar par l'équipe de direction d'Ericsson (NASDAQ : ERIC) pour la région Moyen-Orient et Afrique.Une visite marquée par des rencontres avec des partenaires clés, des clients, des parties prenantes du pays et des leaders de l'industrie locale. Les discussions ont été centrées sur le paysage des technologies de l'information et de la communication (TIC) à Madagascar, explorant des opportunités de collaboration pour tirer parti des innovations d'Ericsson. Cette initiative s'inscrit dans la vision globale d'Ericsson, baptisée AfricaInMotion, qui vise à exploiter la puissance de la connectivité et de la technologie pour stimuler la numérisation, soutenir le développement durable et favoriser le progrès économique sur l'ensemble du continent africain.

Évolution rapide

Selon le Rapport Ericsson sur la mobilité de novembre 2023, les abonnements mobiles en Afrique subsaharienne devraient connaître une croissance annuelle de 3 %, atteignant 1,1 milliard en 2029, avec la 5G comme principal moteur de cette expansion. Ericsson s'est engagé à contribuer à cette croissance en introduisant des produits innovants dans la région, notamment la Radio 6626, une radio unique à trois secteurs et à double bande. Cette technologie permet aux fournisseurs de services de communications de la région d'augmenter leur capacité de fréquence 5G en Frequency Division Duplex (FDD) tout en réduisant les coûts et l'empreinte énergétique jusqu'à 50 %. Ericsson utilise également son portefeuille de logiciels cognitifs et des technologies basées sur l'intelligence artificielle pour améliorer constamment les réseaux de la région, en évaluant les exigences futures du réseau par le biais d'une surveillance active et de prévisions prédictives.

Engagement

La présence d'Ericsson à Madagascar remonte à plusieurs décennies, avec des partenariats solides établis avec des opérateurs de téléphonie mobile pour fournir une infrastructure de réseau fiable et avancée. En 2023, le partenariat avec AXIAN Telecom a été renforcé lors du Mobile World Congress, mettant l'accent sur la modernisation des opérations d'AXIAN Telecom à Madagascar. Cela inclut la revitalisation du réseau d'accès radio, de l'infrastructure de transport micro-ondes et des réseaux centraux de Telma Madagascar. Cette récente visite renforce l'engagement d'Ericsson à soutenir les ambitions de transformation numérique de Madagascar, contribuant ainsi à un avenir plus connecté et plus prospère pour tous. Ericsson demeure à l'avant-garde de l'innovation technologique, catalysant le développement socio-économique et la connectivité sur le continent africain.