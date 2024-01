Madagascar: « Tranga » - Dispositif énergétique révolutionnaire à Madagascar

L'Institut Supérieur de Technologie de Tananarive (IST-T) et l'Université Bretagne-Sud en France marquent une étape cruciale dans l'avenir énergétique de Madagascar avec le lancement de « Tranga ».

Ce projet, financé à hauteur de 12 milliards d'ariary (2,4 millions d'euros) par la France, vise à répondre aux défis énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Il s'engage à préserver l'environnement, à rendre l'énergie accessible à tous et à promouvoir une consommation raisonnable. La formation Tranga, axée sur la transition énergétique, aborde les secteurs clés tels que la production et la distribution, les entreprises et les industries, le bâtiment, la construction et le transport. Elle encourage l'adoption de sources d'énergie durables, éliminant progressivement les énergies fossiles et préconisant l'abandon des sources nucléaires au profit des énergies renouvelables. « Nous subissons quotidiennement les problèmes énergétiques à Madagascar. C'est pour cette raison que l'IST offre aux étudiants l'opportunité de se préparer et d'entrer dans le domaine du travail énergétique avec la formation Tranga, qui représente une transition énergétique à Madagascar », a fait savoir Pierrot Ranjaranimaro, responsable du projet au sein de l'IST.

Proposant des formations du niveau Licence au Doctorat, Tranga assure une double diplômation, des équipes pédagogiques mixtes, des frais de scolarité adaptés et des bourses pour des stages en France. Frédéric Bedel, responsable du projet, souligne que : « Un des objectifs de ce dispositif est de permettre aux jeunes de se former avec le meilleur matériel, que ce soit technologique ou numérique. Au lieu de quitter le territoire, vous trouverez ici une formation de qualité similaire à celle dispensée aux étudiants du territoire français, avec les mêmes équipements et objectifs professionnels, aboutissant ainsi à l'obtention de deux diplômes ». Les formations de Tranga débuteront progressivement, avec l'ouverture de la Licence 1ère année en 2024-2025, limitée à 30 étudiants par diplôme.