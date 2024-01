Madagascar: Tradition - Le « taom-baovao malagasy », enfin fixé

La « communauté royale de Madagascar » a annoncé hier la fin de la dissension autour de la date du Nouvel an malgache.

De ce fait, le « Taom-baovao malagasy » sera fixé le 11 mars 2024, et la « Fetin'ny hasimpirenena iombonan'ny Malagasy », littéralement la fête de la sacralité nationale commune des Malgaches pour le 3 septembre. Cette décision a été mentionnée par la communauté lors de sa présentation des voeux au président Andry Rajoelina dans les enceintes du Rova de Manjakamiadana le 3 janvier. Elle aurait mentionné au chef de l'Etat qu'il y a déjà deux dates fixées. Qui nécessiteraient des jours fériés. Malgré un lobbying au plus haut sommet du pouvoir, la date du 11 mars 2024 ne fait pas l'unanimité. « Mais le nouvel an de mars et avril sont ceux de l'Imerina », réagit un internaute. Sachant que Madagascar a toujours employé le calendrier « isa lava », traduction libre : chiffrage long, depuis la nuit des temps.

Le calendrier lunaire, utilisé du temps des rois et plus loin encore. De plus, chaque région, chaque groupe humain, possède sa manière de calculer son calendrier. Ses réactions donnent l'impression que la « communauté royale de Madagascar » a pris une décision unilatérale et aussi politique. Quoi qu'il en soit, une date commune est plus que nécessaire pour une question d'identité culturelle et souveraine. Surtout pour le Nouvel An ou « Taom-baovao ». L'annonce concerne pour le moment 2024, pour les célébrations des futures années, il faut attendre un décret si ces dates sont maintenues ou pas.