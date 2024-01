Madagascar: Spéculation abusive - Un grossiste de PPN, interpellé par le MIC à Anosibe

Malgré les annonces sur l'existence d'une surveillance continue des prix et de la qualité des produits de première nécessité (PPN) sur le marché, certains commerçants persistent à afficher des prix excessifs.

Des produits conformes aux normes, vendus à des prix justes et équitables. C'est ce que les commerçants doivent vendre sur le marché, selon le MIC (Ministère de l'Industrialisation et du Commerce), qui mène des contrôles constants sur le marché local, depuis la semaine dernière. L'objectif annoncé est de garantir la protection des consommateurs contre la spéculation abusive. Mardi dernier, les commissaires et les contrôleurs du MIC ont identifié un cas de spéculation abusive impliquant un grossiste qui a vendu du riz provenant de la société State Procurement of Madagascar (SPM) à un prix excessif. Andriniaina Randriamiaramahefa, directeur du Commerce Intérieur (DCI) au niveau du MIC, a vivement réprimandé le commerçant lors d'une confrontation sur la place de marché d'Anosibe. « Ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'abus. Le contexte économique mondial favorise la hausse générale des prix. Le pouvoir d'achat des consommateurs est déjà affaibli, en cette période de soudure, donc nous nous assurons que les prix pratiqués sur le marché soient raisonnables. C'est pour cela que nous luttons contre les spéculations abusives de ce genre », a noté le DCI.

Convoqué

Le commerçant incriminé avait aligné le prix de vente du riz provenant de la SPM sur les prix des riz importés, bien que le kilo de riz de la SPM doive être vendu à 2 700 ariary. De plus, il n'avait pas clairement indiqué qu'il commercialise du riz provenant de la société d'État SPM, ce qui aurait impliqué l'application d'un prix préférentiel. Suite à cette constatation, le commerçant a été immédiatement convoqué au MIC à Ambohidahy pour présenter toutes les factures et pièces justificatives de ses activités commerciales. A noter que cette action de surveillance constante s'inscrit dans le cadre des efforts du MIC pour contrôler les prix et la qualité des produits de première nécessité. Il s'agit d'un des défis à relever dans les 100 premiers jours depuis la constitution du nouveau gouvernement. En plus de cette intervention, les représentants du MIC ont inspecté quelques magasins de stockage de riz à Anosizato en début de semaine. Ils ont assuré que les stocks sont largement suffisants pour répondre à la demande et faire face à la période de soudure actuelle.