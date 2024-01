Afrique: Arabie Saoudite - Participation distinguée du Maroc au Festival international 'Qimam' des Arts de montagne

Riyad — Le Maroc participe à la 3-ème édition du Festival international "Qimam" des arts de montagne, qui se déroule du 20 au 27 janvier dans la région d'Asir, en Arabie saoudite.

Dans le cadre des programmes culturels du festival, le spectacle des costumes traditionnels issus de 25 pays, dont le Maroc, a été saisissant.

Le Royaume prend part à ce programme culturel en arborant le caftan marocain, l'un des plus anciens costumes traditionnels, dont l'apparition remonte au XIIe siècle. Les expositions réparties dans les villages archéologiques permettent, en outre, de connaître les cultures des peuples à travers leurs propres habits.

À travers cet événement artistique international, l'Autorité du théâtre et des arts du spectacle d'Arabie saoudite vise à faire découvrir à la communauté locale et aux touristes le patrimoine des arts du spectacle de montagne aux niveaux local et international, et à élever le niveau de sensibilisation quant au secteur du théâtre et des arts du spectacle, l'un des secteurs culturels vitaux.

Ce festival unique reflète la volonté de l'Autorité de promouvoir les échanges culturels internationaux comme étant l'un des objectifs de la Stratégie nationale pour la culture, qui s'inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

La troupe marocaine "Abidat Rma", qui a également participé à ce festival, a enchanté le public, mercredi, avec diverses performances artistiques reflétant la diversité artistique et culturelle du Royaume du Maroc.

Le groupe "Abidat Rma" a interprété des danses populaires impressionnantes qui s'inspirent du patrimoine musical marocain que le groupe cherche à préserver et à en assurer la continuité pour les générations futures, tout en gardant sa beauté actuelle marquée par des tenues traditionnelles décorées et une poésie locale enracinée dans l'histoire du patrimoine authentique marocain.

Le groupe Abidat Rma a également envoûté le public du festival qui célèbre les arts du spectacle de montagne, avec une performance berbéro-marocaine authentique, en exécutant la célèbre danse "Ahidous".

Impressionné, le public du festival de la région d'Asir, en Arabie saoudite, a découvert un côté radieux de l'art marocain ancré profondément dans l'histoire et riche en poèmes, mélodies et chants exprimant les joies des montagnards lors des fêtes et des mariages, en plus des saisons de récolte.

Le coup d'envoi du troisième Festival international "Qimam" des arts de montagne a été marqué par un carnaval à Khamis Mushait auquel ont participé 45 groupes des arts de montagne locaux et internationaux, en plus d'autres activités dans huit endroits de la région d'Asir, dans le Royaume d'Arabie saoudite.