Afrique: Le Maroc et la Gambie aspirent à hisser leurs relations à un partenariat multidimensionnel (M. Bourita)

Dakhla — Le Maroc et la Gambie aspirent à hisser leurs relations au niveau d'un partenariat tangible et multidimensionnel, a indiqué, jeudi à Dakhla, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

S'exprimant à l'ouverture des travaux de la 3è session de la commission mixte de coopération Maroc-Gambie, M. Bourita a souligné que "la tenue de cette commission constitue un point de départ pour hisser l'amitié et la solidarité liant les deux pays à un partenariat concret et multidimensionnel, dans le cadre de la vision des Chefs d'Etat des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et Son Excellence le président, Adama Barrow".

Cette commission mixte, qui se tient dix ans après la dernière session, vise à réactiver ce mécanisme important dans les relations entre les deux pays, a-t-il affirmé, précisant, dans ce sens, que la Gambie a été le premier pays à avoir ouvert un consulat dans la ville de Dakhla.

La tenue de cette commission mixte de coopération intervient dans le contexte du développement positif que connaissent les relations maroco-gambiennes, conformément à la vision des dirigeants des deux pays, a-t-il relevé, ajoutant que cette commission est également l'occasion de capitaliser sur les acquis et explorer de nouvelles perspectives pour les relations bilatérales dans les années à venir.

Le Maroc et la Gambie sont non seulement des pays frères et amis, mais également des partenaires solides dans divers domaines, à la faveur d'une concertation et une coordination basées sur les principes de solidarité et de soutien mutuel, a-t-il fait remarquer, rappelant que la Gambie a toujours été un allié puissant et fiable du Maroc en ce qui concerne la question du Sahara marocain.

D'autre part, M. Bourita a souligné que les relations entre les deux pays ont connu un important développement sur le plan économique économique, faisant savoir, dans ce sens, le travail mené pour la tenue d'un forum économique maroco-gambien, courant mai prochain.

Sur le plan humanitaire, le ministre a affirmé que la Gambie fait partie des pays qui bénéficient de manière significative des bourses offertes par le Maroc, dans le domaine de la formation aussi bien académique que professionnelle, précisant que des secteurs tels que la jeunesse, l'environnement, le changement climatique, le tourisme et les sports constituent également des domaines prioritaires dans la relation de coopération bilatérale pour les années à venir.

Le Maroc suit avec intérêt les réformes entreprises par le Président Adama Barrow depuis son élection à la tête de la République de Gambie, dans la perspective de promouvoir la stabilité et le développement du pays, a indiqué M. Bourita.

Il a noté que, dans le cadre de la vision du Président gambien relative à la sécurité et la stabilité de son pays, le Maroc peut partager son expérience avec la Gambie, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur le plan de la coopération Sud-Sud.

La 3è session de la commission mixte de coopération Maroc-Gambie constitue une occasion pour explorer de nouvelles perspectives en faveur du renforcement de la coopération bilatérale et établir des partenariats fructueux dans plusieurs domaines.

Coprésidée par M. Bourita et son homologue gambien, en présence de M. Mohamed Methqal, Ambassadeur et Directeur général de l'Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), et de représentants de plusieurs secteurs gouvernementaux des deux pays, cette session de la commission mixte de coopération Maroc-Gambie a été couronnée par la signature de 11 accords couvrant plusieurs domaines de la coopération bilatérale.