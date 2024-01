Algérie: Exploiter les talents nationaux pour une nouvelle vision de la ville

ANNABA — Les participants au 3ème Salon international du bâtiment et de l'aménagement, "Batimex" ont souligné, jeudi à Annaba, la nécessité "d'exploiter les talents algériens en matière d'architecture, ainsi que l'héritage culturel pour une nouvelle vision de la ville algérienne, alliant modernité, respect de l'environnement et préservation de l'identité culturelle".

Au cours des séances scientifiques organisées dans le cadre de ce Salon, l'accent a été mis sur "le rôle de la technologie et de la transformation numérique pour mettre en lumière les compétences et le génie des architectes afin de concevoir des projets mêlant la dimension artistique du patrimoine, l'équilibre culturel de la société et les exigences de la vie moderne pour parvenir à une ville moderne et harmonieuse".

L'architecte Chafik Gasmi, propriétaire de "Chafik Studio" pour l'architecture et le design à Paris (France), a souligné que la ville algérienne est riche au plan architectural, ce qui permet d'aménager une agglomération moderne, harmonieuse, préservant sa personnalité et son identité.

Le fondateur de "Chafik Studio", réputé pour ses réalisations innovantes, intemporelles et épurées", a ajouté que les "données topographiques, les espaces exploités et vacants, la dimension culturelle et civilisationnelle de la société algérienne, respectueuse de ses traditions, ainsi que les schémas de construction et le potentiel naturel riche et diversifié de l'Algérie, représentent des données précieuses que les architectes doivent exploiter pour remédier aux insuffisances et réinventer la ville pour qu'elle préserve sa référence et demeure en phase avec son temps".

Pour sa part, l'expert en architecture, Akli Amrouche a évoqué "l'évolution de la qualité des matériaux de construction algériens", soulignant "l'importance d'exploiter les technologies numériques et les matériaux de construction innovants pour maîtriser les coûts de réalisation dans le secteur de la construction".

Il a également estimé que l'innovation dans le domaine de la construction et du développement n'est pas seulement basée sur les technologies modernes et les matériaux de construction, mais nécessite également, a-t-il souligné, "une contribution positive des citoyens afin d'améliorer le cadre de vie".

Le Salon Batimex, dont la nouvelle édition est organisé sous le slogan "inventer des solutions pour un bâtiment plus durable" est marquée par la participation de 80 exposants représentant d'entreprises du secteur du bâtiment et de l'aménagement, de bureaux d'études et d'unités spécialisées dans la production de matériaux de construction, d'Algérie, de Turquie, de Chine et de Syrie.

Ce Salon de 5 jours est organisé par Eleven Event à l'Hôtel Sheraton d'Annaba en coopération avec l'Ordre national des architectes.