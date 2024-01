Algérie: Ligue 1 Mobilis - Deux 'chocs' au programme et déplacement périlleux du leader à Oran

ALGER — Plusieurs duels intéressants sont au programme de la 15e journée de Ligue 1 "Mobilis", prévue vendredi, samedi et dimanche, particulièrement les chocs de sommet de tableau USM Khenchela - Paradou AC et CR Belouizdad - JS Saoura, entre les deux troisièmes et les deux cinquièmes qui s'affrontent dans des duels directs, au moment où le leader, le MC Alger, sera appelé à effectuer un périlleux déplacement chez le MC Oran : un mal-classé qui a repris des couleurs dernièrement.

Le vainqueur du duel USMK-PAC aura l'occasion en effet de s'emparer seul de cette troisième, où même de s'introniser comme nouveau Dauphin, surtout si l'autre candidat à cette deuxième place, l'USM Alger, n'arrive pas à passer l'écueil du NC Magra, qu'il recevra dimanche soir, au stade du 5-Juillet.

Ainsi, et sur sa bonne lancée, l'USMA peut se permettre de prétendre jouer les premiers rôles, elle aussi, ce qui passe cependant par l'obligation d'enchainer par un autre succès contre le NCM, surtout que l'actuel leader, le MCA, la dépasse toujours de dix points.

De son côté, le MC Alger sera en mission difficile à Oran, car son futur adversaire, le MCO, a repris des couleurs depuis l'arrivée du coach Youcef Bouzidi aux commandes techniques.

Les gars d'El Hamri restent d'ailleurs sur une importante victoire en déplacement chez le MC El Bayadh, d'où la nécessité pour l'actuel leader de prendre les choses au sérieux et d'éviter tout excès de confiance qui pourrait lui coûter très cher.

Autre duel intéressant qui vaudra probablement le détour, le choc CR Belouizdad - JS Saoura, entre le champion sortant, qui reçoit l'actuel cinquième, avec lequel il partage actuellement le même classement.

Le Chabab a déjà raté plusieurs occasions de recoller au MCA, en se contentant de résultats nuls alors qu'il était dans l'obligation de l'emporter pour mieux avancer dans sa quête. Ce match à six points tombe donc à pic pour l'aider dans cette perspective, surtout qu'il devient impératif de réagir face à l'avancée spectaculaire du Doyen.

Autre duel intéressant à suivre, le derby de l'Est, entre l'ES Sétif et le CS Constantine, qui se partagent actuellement la septième place du classement général avec vingt et un points.

Là encore, il risque d'y avoir de grosses étincelles, car outre la grande rivalité entre ces deux prestigieux clubs des Hauts Plateaux, l'enjeu sportif sera également de mise.

A suivre également les confrontations entre clubs de milieu de tableau, notamment, le choc US Biskra - ASO Chlef, entre le 10e qui reçoit le 15e, au moment où la JS Kabylie (9e/19 pts), sera probablement sur du velours, en recevant la lanterne-rouge US Souf (16e/4 pts).

Pour sa part, l'ES Ben Aknoun, dont la bonne lancée a été freinée dernièrement par l'USM Alger, aura peut-être l'occasion de se relancer dans la course au maintien contre le MC El Bayadh (11e/17 pts), qu'il recevra samedi après-midi, au Stade du 20-Août d'El Anassers.