Afrique de l'Ouest: Négociation avec la Cédéao- La délégation de l'institution communautaire brille par son absence à Niamey

Le Premier ministre, ministre de l’économie et des Finances, M. Ali Mahamane Lamine Zene a animé un point de presse, le jeudi 25 janvier 2024 à son cabinet, relativement à l’absence d’une bonne partie de l’équipe censée venir assister aux négociations entre le Niger et la Cédéao qui devaient aboutir à la levée des sanctions infligées au pays. L’information est rapportée par l’Agence nigérienne de presse, ( Anp).

Selon cette source officielle, cette sortie médiatique du Premier Ministre nigérien, qui fait suite à l'absence remarquée d'une bonne partie de la délégation de la Cédéao à Niamey, s’est déroulée en présence du ministre togolais des affaires étrangères, l’unique membre de l’équipe de négociation présent, du ministre d’état en charge de l’intérieur, du ministre nigérien des affaires étrangères, de celui de la jeunesse et des sports, du Chef d’État-major des armées et du ministre directeur de cabinet du président du Cnsp.

A travers ce point de presse, le Premier ministre Lamine Zene entendait informer l’opinion nationale et internationale de « la mauvaise foi de la Cédéao et probablement des pays qui sont derrière et qui poussent à ne pas permettre à ce que notre pays, qui a fait le choix d’aller dans le sens de sa souveraineté, puisse sortir de cette traque de punition qu’on lui impose ».

« Nous aurions voulu vous voir assister aux négociations avec la Cédéao, mais malheureusement comme vous pouvez le constater une bonne partie de l’équipe qui est censée venir assister aux négociations n’est pas présente », a indiqué M. Lamine Zene à l’entame de ses propos.

« Dans un premier temps ils ont prétexté n’avoir pas l’autorisation de survol et d’atterrissage sur notre territoire, et cela n’étant pas fondé parce que nous avons les copies des deux autorisations que nous allons vous remettre », a fait savoir le chef du gouvernement nigérien qui a demandé aux médias présents, en toute objectivité et en toute honnêteté de « rapporter à ceux qui les écoutent et à ceux qui les regardent, que le Niger, qui a été injustement frappé par des sanctions qui n'ont aucune base légale, a tout fait pour que dans le cadre de cet espace communautaire (Cédéao -Uémoa) ils puissent arriver à se comprendre ».

« Le 8 janvier dernier, nous avons adressé un courrier pour suggérer que ces négociations se tiennent plutôt 25 janvier puisque initialement nous avons précisé qu’il fallait qu’elle se tienne le 10 janvier et en raison d’un certain nombre d’impératifs nous avons été amenés à demander de repousser au 25 janvier » a expliqué le Premier ministre.

Et entre temps, a-t-il poursuivi « ces impératifs ont été réglés, et d’accord parties, nous avons retenu le principe de tenir quand même la date du 10, mais nos interlocuteurs ont souhaité avoir deux jours de plus puisque c’était serré à partir du 8 janvier et nous avons maintenu le 12 janvier2024.

Selon toujours Monsieur Lamine Zene, ''nous étions dans l’attente de leur présence ici le 12 janvier lorsque nous avons constaté que ça n’a pas été possible pour eux de se déplacer à Niamey, la date du 25 janvier c’est-à-dire aujourd’hui a été retenue et les deux parties se sont entendues pour que nous puissions nous retrouver et discuter de tout ce qui doit nous permettre d’aboutir à la levée des sanctions contre notre pays ».

Malheureusement aujourd’hui encore, en dehors du Togo qui a accepté de faire le déplacement, la CEDEAO n’est pas arrivée.

'"Nous sommes dans l’obligation de constater qu’il y a une mauvaise foi de cette organisation et probablement des pays qui sont derrière et qui poussent à ne pas permettre à ce que notre pays qui a fait le choix d’aller dans le sens de souveraineté puisse sortir de cette traque de punition qu’on lui impose », a ajouté M. Lamine Zene. Il a enfin profité de l’occasion pour remercier ce pays ami le Togo qui a toujours œuvré pour la paix. Rappelons qu’ à la veille de ce rendez- vous une partie de la société civile demandait au Niger de ne pas recevoir la Cédéao.

« Les acteurs de la société civile organisent, du mercredi 24 au jeudi 25 janvier 2024, un sit-in au niveau des ponts stratégiques de la ville de Niamey pour dire non à l’arrivée dans la capitale nigérienne d’une délégation de négociateurs de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). L’objectif de ce rassemblement pacifique cette nuit et demain est de montrer à la délégation de la Cédéao attendue dans la capitale nigérienne dans la matinée de ce jeudi 25 janvier 2024 que le peuple nigérien est toujours mobilisé pour accompagner le Cnsp dans l’œuvre patriotique de refondation. », a rapporté l’Anp. Nombreux sont les habitants de Niamey qui ont convergé vers ces points à l’appel des organisations de la société civile pour dire non à l'arrivée de la délégation de la Cédéao dans le pays.