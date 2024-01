Afrique: CAN 2023 - Découvrez l'équipe type de la phase de groupes !

La confédération africaine de football (CAF) a dévoilé son équipe type après la fin de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Sans surprise, le onze est dominé par les joueurs marocains et sénégalais.

Dans les buts, on retrouve le gardien équato-guinéen Jesùs Owono. En défense, Kalidou Koulibaly (Sénégal) et Nayef Aguerd (Maroc) sont les axiaux, Achraf Hakimi (Maroc) et Arthur Masuaku (RD Congo) occupent les ailes.

Au milieu de terrain, les Lions de l'Atlas sont bien représentés avec Sofyan Amrabat (Maroc) et Azzedine Ounahi (Maroc) qui sont accompagnés par la pépite sénégalaise Lamine Camara déjà auteur de deux buts dans cette CAN. Buteur face au Cameroun, Ismaila Sarr est dans cette équipe type, aligné en attaque avec l'angolais Gelson Dala et l'actuel meilleur buteur de la CAN, Emilio Nsue.