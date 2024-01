Sénégal: 1ere édition de la journée mondiale des MTN - Tous unis pour doper la lutte

La Journée mondiale des Maladies tropicales négligées (MTN), première édition, sera couplée avec la Journée mondiale de la lèpre. Au Sénégal, le district de Pikine va abriter la rencontre, le 30 janvier prochain.

Les Maladies tropicales négligés (MTN) sont des pathologies diversifiées de 20 affections qui sévissent principalement dans les zones tropicales, où elles touchent plus d'un (1) milliard de personnes dans les communautés les plus pauvres. Elles sont caractérisées très souvent par un manque de recherche, contrairement à des maladies infectieuses. Les MTN constituent ainsi un groupe diversifié de maladies parasitaires, bactériennes, fongiques, non transmissibles et virales. Au Sénégal, six de ces pathologies sont pris en charge par une Division au ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Pour les acteurs de la lutte, l'Afrique est le continent le plus durement touché et supporte environ 40% de la charge mondiale des MTN. « Les MTN provoquent d'immenses souffrances. Elles n'entraînent pas seulement des problèmes de santé physique et mentale, mais perturbent également les moyens de subsistance. Elles affaiblissent, défigurent, mutilent et peuvent être mortelles. Elles affectent le plus souvent les plus vulnérables, ceux qui vivent dans des communautés isolées, et génèrent, chaque année, des cycles de pauvreté, mais aussi des frais de plusieurs milliards de dollars pour les pays en voie de développement», a fait savoir la coordinatrice de la lutte contre les MTN, Dr Kane.

Au Sénégal, 14 MTN sont endémiques dont 05 à chimio-prévention et 09 à prise en charge au cas par cas. Selon Dr Kane, l'épidémiologie des MTN sur le pays est très variable car, toutes les régions sont touchées par au moins cinq de ces infections et tous les 79 districts sanitaires sont diversement affectés, avec des niveaux de co-endémicité différents. «Par exemple, près de 90% des cas de schistosomiase dans le pays se concentrent dans les zones Nord et Sud-Est, dans le bassin du fleuve Sénégal. Plus de 70% des cas de lèpre sont enregistrés dans 9 régions notamment à Dakar, Diourbel, Thiès», a-t-elle fait comprendre. Et de poursuivre : «les efforts déployés pour contrôler et éliminer les MTN dans notre pays s'intensifient. Les principaux engagements politiques pour lutter contre les MTN comprennent l'ambition à mettre fin aux Maladies tropicales négligées d'ici 2030 conformément aux Objectifs de Développement durable avec leur inscription comme ligne d'action prioritaire dans le PNDSS 2019-2028, l'adhésion à la nouvelle feuille de route de l'OMS 2021-2030 ».

Pour intensifier la sensibilisation, l'Organisation mondiale de la santé a inscrit dans son calendrier lors de la 74ème Assemblée Mondiale de la Santé la célébration de cette journée contre les MTN. Une journée qui sera couplée à celle de la lèpre. Au Sénégal, les acteurs comptent organiser la célébration le 30 janvier prochain au district de Pikine sous le thème de : « S'unir, agir, éliminer ».